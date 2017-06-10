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سياسة واقتصاد

"شروق" الشارقة تنال "أيزو 9001 - 2015" في جودة وكفاءة الإدارة

أريبيان بزنس
السبت، 10 يونيو 2017
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"شروق" الشارقة تنال "أيزو 9001 - 2015" في جودة وكفاءة الإدارة
صورة أرشيفية

حصلت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة "أيزو 9001 – 2015" من مؤسسة "SGS" الدولية تقديراً لقدرتها على توفير خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة ينعكس على كفاءة أداء الأعمال.

واجتازت "شروق" بنجاح عمليات التدقيق التي قامت بها مؤسسة "SGS" الدولية مانحة الشهادة على مدى شهور زيارات متابعة واطلعت خلالها على طبيعة العمليات المؤسسية الرئيسية التي تشهدها الهيئة والتي تتركز في تقييم ومتابعة مشاريع البنية التحتية في القطاعات السياحية والاستثمارية والتراثية والمشاركة في عمليات البناء والتنمية الشاملة بالإمارة والعمل على تعزيز مناخ الأعمال في إمارة الشارقة، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتكمن أهمية شهادة "أيزو 9001 – 2015" في كونها المعيار الرئيسي المعترف به عالمياً لجودة الإدارة في الشركات والمؤسسات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص وهو ما يسهم في تعزيز حضورها ويتيح لها فرص الشراكات والتعاون على المستوى العالمي.

واكد سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لـ /شروق/ ان الحصول على شهادة "أيزو 9001 – 2015" يعكس صحة المسار الذي اتبعته "شروق" منذ انطلاقها في العام 2009 والإنجازات الكبيرة التي حققتها ..مضيفا ان هذا الإنجاز ما كان ليتحقق من دون التوجيهات والدعم غير المحدود من قبل الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ والتفاني والإخلاص الكبيرين من قبل العاملين فيها .

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