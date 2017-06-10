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سياسة واقتصاد

حكومة دبي تصرف راتب يونيو لموظفيها منتصف الشهر الحالي

أريبيان بزنس
السبت، 10 يونيو 2017
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حكومة دبي تصرف راتب يونيو لموظفيها منتصف الشهر الحالي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي حكومة دبي بصرف راتب شهر يونيو يوم / 15 / من الشهر "قبل حلول عيد الفطر السعيد " وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتنفيذا لتوجيهات سموه ستبدأ حكومة دبي صرف راتب شهر يونيو الجاري في الخامس عشر منه - الموافق العشرين من شهر رمضان المبارك - أي قبل نحو عشرة أيام من حلول عيد الفطر.

وقال سعادة عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي إن هذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد حرص سموه على تمكين موظفي حكومة دبي وأفراد أسرهم من الاستعداد للعيد وتلبية متطلباته لإدخال السعادة على قلوب الجميع في هذه المناسبة العطرة.

 

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