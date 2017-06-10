السعودية: تطبيق ضريبة الضريبة الانتقائية غداً الأحد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عن بدء تطبيق نظام الضريبة الانتقائية اعتباراً من يوم غد الأحد محددة السلع التي ستفرض عليها الضرائب ونسبة الضريبة المطبقة عليها والأشخاص الملزمون بدفعها.

وأصدرت "الهيئة" اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، قائلة إن الضريبة المفروضة على منتجات التبغ سيكون قدرها 100 بالمئة والمشروبات الغازية 50 بالمئة ومشروبات الطاقة 100 بالمئة، موضحةً أن الضريبة المستحقة سيتم احتسابها عبر تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، وكذلك معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، وفي حالة تعدد معدلات الضريبة الانتقائية تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.

وحددت اللائحة التنفيذية -التي ضمت 58 مادة- خمس حالات لتطبيق الضريبة على السلع الانتقائية شاملةً استيرادها وإنتاجها وحيازتها والتلف الكلي لها وفقدانها، إلى جانب الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.