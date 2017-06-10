السعودية: تطبيق ضريبة الضريبة الانتقائية غداً الأحد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عن بدء تطبيق نظام الضريبة الانتقائية اعتباراً من يوم غد الأحد محددة السلع التي ستفرض عليها الضرائب ونسبة الضريبة المطبقة عليها والأشخاص الملزمون بدفعها.
وأصدرت "الهيئة" اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، قائلة إن الضريبة المفروضة على منتجات التبغ سيكون قدرها 100 بالمئة والمشروبات الغازية 50 بالمئة ومشروبات الطاقة 100 بالمئة، موضحةً أن الضريبة المستحقة سيتم احتسابها عبر تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، وكذلك معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، وفي حالة تعدد معدلات الضريبة الانتقائية تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.
وحددت اللائحة التنفيذية -التي ضمت 58 مادة- خمس حالات لتطبيق الضريبة على السلع الانتقائية شاملةً استيرادها وإنتاجها وحيازتها والتلف الكلي لها وفقدانها، إلى جانب الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
وشملت اللائحة قائمة الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة وهم مستوردها ومنتجها والمرخص له عند نقلها، والمرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي لها٬ وكذلك المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.
وتتوقع الهيئة العامة للزكاة والدخل -المسؤولة عن جباية الضريبة الانتقائية- أن تصل الإيرادات السنوية للضريبة إلى أكثر من 8 مليارات ريال (2.134 مليار دولار).
عصر الضرائب
يعد فرض الضريبة الانتقائية بداية لدخول السعوديين عصر الضرائب، إذ عمدت وسائل الإعلام المحلية خلال الشهور الأخيرة إلى تهيئة الرأي العام لتقبل سلسلة من الضرائب؛ ومنها ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل، على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي الست، بواقع 5 بالمئة.
وتواجه ضريبة القيمة المضافة انتقادات من قبل خبراء اقتصاديين سعوديين، ممن يقولون إن فرض ضريبة على أرباح الشركات أولى من فرض ضريبة على استهلاك المواطن للسلع والخدمات.
تغييرات جذرية
دفع انهيار أسعار النفط -منذ حوالي ثلاث سنوات- السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.
ومع دخول السعودية مرحلة جديدة جراء انخفاض أسعار النفط، يتوجس اقتصاديون من تردي الأوضاع المعيشية للمواطن الذي يعاني ارتفاع قيمة الضرائب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتكار التجار.
وفي ظل ارتفاع عدد سكان السعودية من 7 ملايين في سبعينيات القرن الماضي، إلى نحو 22 مليون مواطن في 2017، فإن هناك المزيد من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر في مناطق نائية أو في أطراف المدن الرئيسة للمملكة.
كما تتصدى السعودية لمجموعة أزمات، تتمثل في البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 12 بالمئة، وأزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدني مستوى الأجور؛ إذ يعد أجر القطاع الخاص السعودي الأدنى خليجياً.
المزيد من أخبار السعودية
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون