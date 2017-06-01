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سياسة واقتصاد

الخدمة المدنية السعودية تدعو 271 وظيفة هندسية جديدة

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
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الخدمة المدنية السعودية تدعو 271 وظيفة هندسية جديدة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، اليوم الخميس، عن دعوة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 271 وظيفة هندسية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للتقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة.

 

وحدد بيان الوزارة موعد التقديم على الوظائف الهندسية خلال الفترة بين 9 - 11 رمضان 1438هـ، موضحة أن التقديم متاح على مدار 24 ساعة خلال الفترة المحددة.

 

وقالت الوزارة إن على كل متقدم الدخول على نظام جدارة والتأكد من صحة توثيق بياناته، ومن ثم التقديم على الإعلانات الوظيفية، علما بأن ذلك يعتبر موافقة على صحة بياناته وستتم المفاضلة بموجبها.

 

وأضافت أن تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ومن ثم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.

 

وطلبت الوزارة من كل متقدم طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به، حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون إرفاق ملخص الطلب والذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

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