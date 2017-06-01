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سياسة واقتصاد

السعودية: إعداد الميزانية على 3 مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة القادمة

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
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السعودية: إعداد الميزانية على 3 مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة القادمة

قال مساعد وزير المالية السعودية للشؤون المالية الفنية المكلف إن إعداد الميزانية العامة للدولة سيمر بثلاث مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة القادمة حيث يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام والشفافية والمشاركة.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جاءت تصريحات هندي السحيمي خلال اختتام جلسات ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة للعام 2018 التي عقدتها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض على مدار أسبوعين.

 

وقال "السحيمي" إن المرحلة القادمة لإعداد ميزانية 2018 ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات، والإيرادات، ولجنة التوقعات؛ لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة، وكذلك استكمال مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية التي تمثل 20 بالمئة من الميزانية خلال الشهرين السابع والثامن القادمين.

 

وأوضح أن إعداد مشروع ميزانية 2018 يعتمد بشكل كبير على تفهم الجهات الحكومية لبرنامج التوازن المالي، وكذلك استيعاب الجهات الحكومية للآلية المطورة لإعداد مشروع ميزانية العام 2018 خاصةً أنها أكثر من 450 جهة حكومية.

 

وأضاف أنه تم التوافق مع الجهات الحكومية خلال الورش على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي للنفقات العامة، ومنها المخصص لرأس المال البشري، والمشاريع، والبرامج المدرجة في ميزانية كل جهة.

 

يُذكر أن الورش اختتمت أَعْمَالها، التي استمرت على مدار أسبوعين، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون عَدَدَاً من الوزارات والهيئات الحكومية.

 

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