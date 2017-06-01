كم ستصبح أسعار الدخان والمشروبات في السعودية بعد الضريبة الانتقائية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - يستعد المستهلكون في السعودية خلال الفترة القادمة لدفع التسعيرة الجديدة لكل من منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بعد فرض الضريبة الانتقائية التي تقرر بدء العمل بها يوم 15 رمضان المقبل (10 يونيو/حزيران 2017).

وستبلغ ضرائب مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة 100 بالمئة من السعر النهائي للمستهلك، فيما ستفرض الضرائب على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة للسعر النهائي، وستراوح أسعار عبوة الدخان للماركات الشائع استخدامها ما بين 18-24 ريالاً، بينما ستصل أسعار المشروبات الغازية للماركات العالمية التي يبلغ حجمها 2.25 لتر إلى 7.5 ريال، و2.25 ريال للعبوات حجم 330 مل.

وينتظر المستوردون والمصنعون صدور اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية من وزارة المالية، بعدما رفعتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، التي من المقرر أن توضح كافة الآليات المقرر العمل بها خلال الفترة القادمة لتدخل إلى المرحلة الانتقالية قبل التطبيق الفعلي للضريبة الانتقائية.

ومن المتوقع أن تحصر المرحلة الانتقالية السلع الخاضعة للضريبة والكميات الموجودة في الأسواق، والمحال الكبرى المتوافرة بها كميات كبيرة منها؛ لفرض ضريبة عليها لمرة واحدة، باعتبارها مكلفا نهائياً مع المنتج المصنع والمستورد.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن الأسعار ستصبح كالتالي:

بيبسي وكوكوكا كولا 330 مل من 1.5 ريال ستصبح 2.25 ريال بنسبة 50 بالمئة

بي كولا 2.25 لتر من 3 ريالات ستصبح 4.5 ريال بنسبة 50 بالمئة

علبة مارلبورو من 12 ريال ستصبح 24 ريالاً بنسبة 100 بالمئة

علبة إل إم من 9 ريالات ستصبح 18 ريالاً بنسبة 100 بالمئة

علبة دنهل من 12 ريال ستصبح 24 ريالاً بنسبة 100 بالمئة

علبة ريد بول 250 مل من 6 ريالات ستصبح 12 ريالاً بنسبة 100 بالمئة

كود رود من ريالين ستصبح 4 ريالات بنسبة 100 بالمئة

بايسن من ريالين ستصبح 4 ريالات بنسبة 100 بالمئة

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية قد أعلنت، قبل أيام، تطبيق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية والمضافة، ودخول هاتين الاتفاقيتين لدول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ، حيث سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر النظام؛ أي يوم 10 يونيو/حزيران القادم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5 بالمئة.

وتتوقع "الهيئة" أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية أكثر من 8 مليارات ريال. وضريبة السلع الانتقائية خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، وهي مفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة في حين ستكون 50 بالمئة على المشروبات الغازية.