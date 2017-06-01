السعودية: مكافآت للمبلغين عن المتهربين من الضريبة الانتقائية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف مسؤول سعودي أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة الانتقائية -التي من المقرر تطبيقها بعد أيام- تتضمن عقوبات صارمة وآليات للتفتيش على المستوردين والمصنعين وسيتم معاقبة المتهربين أو المتلاعبين وأن هناك مكافآت للمبلغين عن المتهربين.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن المسؤول بالهيئة الوطنية للزكاة والدخل إن "الهيئة" ستطبق آلية للكشف عن المتهربين من خلال تكثيف الحملات الرقابية، وصرف مكافآت للمبلغين، مبيناً أن المتهرب هو الشخص الذي يكون في حيازته بضائع انتقائية، ولم يسدد الضريبة بعد الإثبات وانقضاء 45 يوماً المهلة التي حددها النظام.

وقال المصدر، دون أن تذكر الصحيفة اليومية اسمه، إنه "في حال تم تفتيش مستودع ووجد بضائع بحوزته بقيمة 50 مليون ريال مع بداية مهلة الـ 45 يوماً، وانقضت مهلة التسجيل، وأفاد بأنه ليس لديه بضاعة ولم يدفع قيمة الضريبة، فإنه يحسب متهرباً".

وأضاف المصدر أن الجهة المُنتِجة أو المستوردة تقوم بتحديد أسعار البيع، وتٌشعر بها الهيئة العامة للزكاة والدخل التي بدورها ستقوم بإجراءات الرقابة ومطابقة الأسعار، وسوف يتم التنسيق في ذلك أيضاً مع جميع الجهات المعنية لضمان الالتزام وعدم التلاعب.

وأوضح أن الضريبة الانتقائية تشمل منتجات التبغ بنسبة 100 بالمئة على سعر التجزئة، مشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة على سعر التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على سعر التجزئة، وستفرض الضريبة على المخزون السابق من هذه السلع، موضحاً أنه في حال البيع بالسعر الجديد يجب أن يتم دفع الضريبة، وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنظام على المخالفين.

وقال إنه سيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرحها في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات، موضحا أن المشروبات الغازية تشمل أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية، كما تشمل المُركّزات، والمساحيق والجل والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

وأضاف أن المواد المنبهة تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة أو يتم تسويقها على هذا الأساس، في حين تشمل منتجات التبغ كافة السلع المذكورة في الفصل 24 (مثل لفائف غليظة سيجار، لفائف عادية سجائر) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية قد أعلنت، قبل أيام، تطبيق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية والمضافة، ودخول هاتين الاتفاقيتين لدول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ، حيث سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر النظام؛ أي يوم 10 يونيو/حزيران القادم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5 بالمئة.

وتتوقع "الهيئة" أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية أكثر من 8 مليارات ريال. وضريبة السلع الانتقائية خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، وهي مفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة في حين ستكون 50 بالمئة على المشروبات الغازية.