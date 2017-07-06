Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية: التحقيق في التزام الجهات الحكومية في مكة بخفض التزامات العقود

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: التحقيق في التزام الجهات الحكومية في مكة بخفض التزامات العقود

(أريبيان بزنس/ وكالات) - طالب ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية جميع الجهات الحكومية بالمنطقة تزويده بكافة المستندات والوثائق وجداول الكميات لكافة العقود المبرمة قبل وبعد صدور قرار خفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن ديوان المراقبة العامة بمنطقة طلب من جميع الجهات الحكومية بالمنطقة، الخاضعة لرقابة الديوان، موافاته بكافة المستندات والوثائق وجداول الكميات لكافة العقود المبرمة، قبل صدور الأمر السامي الخاص بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة وبعد الأمر السامي، وأن عقود المشروعات ضمن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/1438 بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة‏ من الالتزامات المتبقية.

 

وأوضح ديوان المراقبة بأنه استناداً للمادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة تنص "على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته".

 

وكانت وزارة المالية السعودية قد حددت في مايو/أيار 2016 سبعة ضوابط لإجازة عقود المشروعات، منها عدم إبرام أي عقد وأي مقدم عقود إلا بعد إجازة وزارة المالية للمشروع، وتوجيه جميع الأجهزة الحكومية بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة المدرجة بالباب الثالث وعقود المشروعات المدرج بالباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 - 1438هـ وبنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الالتزامات المتبقية.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

ديوان المراقبة السعودي: ضعف التجاوب وطول الإجراءات عطل تحصيل 39 مليار ريال صرفت دون وجه حق

خلل مالي في هيئة الاستثمار السعودية .. ولجنة للدراسة وتزويد الجهات القضائية

صدور "توجيهات عليا" بمساءلة موظفي الشركات الحكومية السعودية

رواتب بعشرات الآلاف لموظفي "الطيران" في السعودية تستفز "ديوان المراقبة"

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

فرض ضرائب على هدايا القادمين لمصر تثير غضب المغتربين

احتجاجات "الزومبي" في هامبورغ قبل قمة العشرين

كيف تحافظون على رطوبة الجسد أثناء الحج؟

حفتر يعلن “التحرير الكامل” لبنغازي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

كابوس الدفع عبر الإنترنت بين نتفليكس وغوغل

بعد وفيات في الأردن ومصر، التحذير من موجة طقس حارة في الخليج والشرق الأوسط

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »