السعودية: التحقيق في التزام الجهات الحكومية في مكة بخفض التزامات العقود

(أريبيان بزنس/ وكالات) - طالب ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية جميع الجهات الحكومية بالمنطقة تزويده بكافة المستندات والوثائق وجداول الكميات لكافة العقود المبرمة قبل وبعد صدور قرار خفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن ديوان المراقبة العامة بمنطقة طلب من جميع الجهات الحكومية بالمنطقة، الخاضعة لرقابة الديوان، موافاته بكافة المستندات والوثائق وجداول الكميات لكافة العقود المبرمة، قبل صدور الأمر السامي الخاص بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة وبعد الأمر السامي، وأن عقود المشروعات ضمن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/1438 بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة‏ من الالتزامات المتبقية.

وأوضح ديوان المراقبة بأنه استناداً للمادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة تنص "على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته".

وكانت وزارة المالية السعودية قد حددت في مايو/أيار 2016 سبعة ضوابط لإجازة عقود المشروعات، منها عدم إبرام أي عقد وأي مقدم عقود إلا بعد إجازة وزارة المالية للمشروع، وتوجيه جميع الأجهزة الحكومية بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة المدرجة بالباب الثالث وعقود المشروعات المدرج بالباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 - 1438هـ وبنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الالتزامات المتبقية.