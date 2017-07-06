Arabian business
سياسة واقتصاد

فرض ضرائب على هدايا القادمين لمصر تثير غضب المغتربين

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
فرض ضرائب على هدايا القادمين لمصر تثير غضب المغتربين

تسبب قرار الحكومة المصرية بفرض ضرائب على السلع والهدايا الواردة بصحبة المسافرين القادمين إلى مصر (المغتربين) اعتباراً من بداية يوليو/تموز الجاري في انتقادات وغضب كبير بين كافة المغتربين المصريين بعد أن عرضت قائمة السلع المشمولة بالضريبة.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القائمة تشمل الملابس والساعات والأدوات الشخصية، خاصة مع تأكيد مصلحة الجمارك على تحديد حد الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج إلى 1500 جنيه فقط عن المستلزمات الجديدة المعدة للاستخدام الشخصي والهدايا.

 

وأوضحت إحدى الصحفيات أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بفرض ضرائب على جميع السلع والهدايا اللي بيحضرها المغتربين معاهم، بالتزامن مع موسم الإجازات في دول الخليج للجاليات المصرية، بالتزامن برضه مع نزول العديد من الأسر النهائي بعد فرض ضرائب شهرية عليهم في السعودية على كل وافد ومرافق.

 

وجاءت التعليقات السلبية لتنتشر بشدة على كافة المواقع، فقالت إحدى المغتربات "كدا نطمن من هنجيب أي ملابس تاني من أمريكا، وقالت أخرى ” هياخدوا جمارك على الملابس والساعات حتى المكواه".

 

وأوضحت المصادر أن نسبة الضريبة تصل إلى 55 بالمئة من قيمة السلعة، حيث أنه من المعروف أنه منذ بداية العام وتفرض الحكومة المصرية نسبة من الضرائب على الأجهزة الكهربائية لكن غير المنطقي فرض ضرائب على ملابس الأسرة.

 

ويأتي قرار فرض الضريبة الجديد بالتزامن مع إعلان السعودية فرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم، يتم تطبيقها تصاعديا بدءاً من العام الحالي وحتى 2020 بدءاً من 100 ريال وحتى 800 ريال على كل مرافق، مما أثار استياء واسعاً بين الجالية المصرية في المملكة، ودفع بالبعض للتفكير بإعادة أسرهم بشكل نهائي إلى مصر.

 

وأكدت صحيفة "اليوم السابع" حصولها على القائمة الكاملة للسلع شائعة الورود بصحبة الراكب والجمارك والضرائب عليها، وفقاً لأحدث نسخة من قائمة أسعار السلع شائعة الورود صحبة راكب للعام 2017، والمذاعة بمنشور المعلومات السعرية الاسترشادية رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 7/5/2017 مع ملاحظة تعديل ضريبة القيمة المضافة أمام الخانة المخصصة لها، والتي أصبحت 14 بالمئة بدلاً من 13بالمئة اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2017، وذلك نظراً لطباعة القائمة قبل تاريخ سريان التعديل يوم 1/7/2017.

 

 

المزيد من أخبار مصر

المزيد عن هذا الخبر

بعد وفيات في الأردن ومصر، التحذير من موجة طقس حارة في الخليج والشرق الأوسط

فنان مصري يقاضي شرطة الإحتلال الإسرائيلي لاستخدامها مقاطع من أغانيه

مروة الصحن أول دكتورة مصرية تتولى عضوية مجلس حكام (إفلا)

دبي العطاء تطلق برنامجاً لتعليم الفتيات في مصر مدته 3 سنوات

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

احتجاجات "الزومبي" في هامبورغ قبل قمة العشرين

كيف تحافظون على رطوبة الجسد أثناء الحج؟

حفتر يعلن “التحرير الكامل” لبنغازي

السعودية: خطوات استحصال المقابل المالي لـ«مرافقي المقيمين»﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الرئيس الفرنسي معلقاً فى الجو بين الطائرة والغواصة

فنان مصري يقاضي شرطة الإحتلال الإسرائيلي لاستخدامها مقاطع من أغانيه

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »