فرض ضرائب على هدايا القادمين لمصر تثير غضب المغتربين

تسبب قرار الحكومة المصرية بفرض ضرائب على السلع والهدايا الواردة بصحبة المسافرين القادمين إلى مصر (المغتربين) اعتباراً من بداية يوليو/تموز الجاري في انتقادات وغضب كبير بين كافة المغتربين المصريين بعد أن عرضت قائمة السلع المشمولة بالضريبة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القائمة تشمل الملابس والساعات والأدوات الشخصية، خاصة مع تأكيد مصلحة الجمارك على تحديد حد الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج إلى 1500 جنيه فقط عن المستلزمات الجديدة المعدة للاستخدام الشخصي والهدايا.

وأوضحت إحدى الصحفيات أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بفرض ضرائب على جميع السلع والهدايا اللي بيحضرها المغتربين معاهم، بالتزامن مع موسم الإجازات في دول الخليج للجاليات المصرية، بالتزامن برضه مع نزول العديد من الأسر النهائي بعد فرض ضرائب شهرية عليهم في السعودية على كل وافد ومرافق.

وجاءت التعليقات السلبية لتنتشر بشدة على كافة المواقع، فقالت إحدى المغتربات "كدا نطمن من هنجيب أي ملابس تاني من أمريكا، وقالت أخرى ” هياخدوا جمارك على الملابس والساعات حتى المكواه".

وأوضحت المصادر أن نسبة الضريبة تصل إلى 55 بالمئة من قيمة السلعة، حيث أنه من المعروف أنه منذ بداية العام وتفرض الحكومة المصرية نسبة من الضرائب على الأجهزة الكهربائية لكن غير المنطقي فرض ضرائب على ملابس الأسرة.

ويأتي قرار فرض الضريبة الجديد بالتزامن مع إعلان السعودية فرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم، يتم تطبيقها تصاعديا بدءاً من العام الحالي وحتى 2020 بدءاً من 100 ريال وحتى 800 ريال على كل مرافق، مما أثار استياء واسعاً بين الجالية المصرية في المملكة، ودفع بالبعض للتفكير بإعادة أسرهم بشكل نهائي إلى مصر.

وأكدت صحيفة "اليوم السابع" حصولها على القائمة الكاملة للسلع شائعة الورود بصحبة الراكب والجمارك والضرائب عليها، وفقاً لأحدث نسخة من قائمة أسعار السلع شائعة الورود صحبة راكب للعام 2017، والمذاعة بمنشور المعلومات السعرية الاسترشادية رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 7/5/2017 مع ملاحظة تعديل ضريبة القيمة المضافة أمام الخانة المخصصة لها، والتي أصبحت 14 بالمئة بدلاً من 13بالمئة اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2017، وذلك نظراً لطباعة القائمة قبل تاريخ سريان التعديل يوم 1/7/2017.