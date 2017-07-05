بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إزاء الرد القطري

نقلت سكاي نيوز عربية من العاصمة المصرية القاهرة، ظهر الأربعاء، بيانا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين لمناقشة الأزمة مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأربعة للدوحة لتلبية مطالبها، وجاء في البيان أن الدول المعنية تأسف للرد القطري وأن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية الدول الأربع تعرب عن أملها في أن تتغلب الحكمة وتتخذ قطر القرار الصائب وأن اجتماعا لاحقا سيعقد في العاصمة البحرينية حول الخطوات التالية.

ولفت البيان المشترك الذي صدر بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة اليوم الأربعاء إنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه قطر.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلا إن الرد القطري جاء سلبيا ويفتقر إلى أي مضمون ولا يضع أي أساس لتراجع قطر. ورد سمو الشيخ محمد بن زايد وزير الخارجية الإماراتي أنه حان الوقت لإنهاء التخريب الذي يجري في دول عربية عديدة. وقال شكري "الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون ونجد انه لا يضع أساس لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها حتى الآن نجد أن هذا موقف ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف".

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن البيان المذكور ليس ردا على ما استجاب قطر السلبية، وقال إنه هناك عدة أنواع من المقاطعة التي ستستمر حتى تعدل قطر سياساتها، وأنه هناك تشاور مستمر حول الإجراءات القادمة لاتخاذ الخطوات في الوقت المناسب وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب مضيفا أن :"لنا الحق السيادي أن نتخذ أي إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وسوف نتخذ الخطوات في الوقت المناسب".

وقال وزير خارجية البحرين إن الإخوان المسلمبن استباحوا دماء الشعب المصري وأضروا بدولنا وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية، وردا على سؤال حول عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي رد قالا: قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده.

وعقد الاجتماع في قصر التحرير التابع للخارجية المصرية لمناقشة الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة للدوحة بعد قطع العلاقات معها بسبب دعمها للإرهاب وسياساتها المزعزعة لأمن المنطقة.

وهددت الدول الأربعة المقاطعة بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب التي أرسلت لها عبر الكويت التي تلعب دور الوسيط لحل الأزمة مع قطر.

وانتهت المهلة الأولى المحددة لقطر للاستجابة للمطالب منذ يومين، لكن الدول المقاطعة قررت منح الدوحة مهلة 48 ساعة إضافية انتهت ليل الثلاثاء.