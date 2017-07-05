تعديل كبير في قانون الخدمة العسكرية في سوريا

أعلنت دمشق عن تعديلات في قانون الخدمة العسكرية يُلزِم كل من تم شطب اسمه أو تأجيله بالالتحاق بالخدمة في الجيش العربي السوري وعرض كل من أُعفي طبياً مرة أخرى على لجنة طبية متخصصة.

وذكرت وسائل إعلام سورية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.