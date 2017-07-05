هل تعزز مشاركة الأكراد في "مسيرة العدالة" من موقف أردوغان الذي يتهمها بالإرهاب؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - بعد أن وجه لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات صريحة بـ"الإرهاب" من المتوقع أن تشهد "مسيرة العدالة" المعارِضة مشاركة من قبل أنصار حزب ديمقراطية الشعوب الكردي ما قد يعزز موقف الحكومة التي تتهم زعيم الحزب صلاح الدين دمير طاش بتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني المصنف من قبل تركيا وحلفائها الغربيين على أنه "منظمة إرهابية".

ونقلت صحف محلية، الإثنين الماضي، عن دمير طاش إنه يدعم "مسيرة العدالة" ويدعو جميع التيارات المعارضة للمشاركة فيها. في حين تواترت أنباء عن زيارة قام بها وفد من حزب الشعوب الديمقراطي إلى المسيرة، يوم الإثنين الماضي.

ويقبع دمير طاش في السجن، منذ اعتقاله أواخر العام الماضي، هو و12 نائباً عن حزبه، بعد رفع الحصانة عنهم في المجلس الوطني الكبير (البرلمان).

ورغم أن مشاركة الأكراد المحتملة في المسيرة قد يكون لها دور في تعزيز موقف أردوغان، واستقطاب القوميين الأتراك المعادين للقضية الكردية، إلا أن أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم يتخوفون من ارتفاع أعداد المشاركين فيها، في حال دخولهم إلى إسطنبول، ما قد يشل الحياة العامة في العاصمة الاقتصادية لتركيا، ويعطي المحتجين زخمًا شعبيًا غير مرغوب فيه.

ويؤكد معارضون على أن أعداد المشاركين في المسيرة التي دخلت يومها الـ 20، وتشكل تحدياً بالغ الأهمية لأردوغان، وصل إلى عشرات الآلاف، وهم في تزايد.

وبدأ المسيرة من أنقرة كمال كلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، بهدف الوصول إلى إسطنبول سيراً على الأقدام، وحظيت بمشاركة كتل سياسية؛ منهم أعضاء من حزب السعادة الذي أسسه الراحل نجم الدين أربكان، بالإضافة إلى نقابات وجمعيات مدنية، وناشطين مستقلين.

وسبق أن أكد الكاتب الموالي للحكومة، أرصوي دادا، السبت الماضي، أن مسيرة المعارضة لن تستطيع استكمال مشوارها إلى إسطنبول، كبرى المدن التركية.

وقال دادا إن السلطات الأمنية لن تسمح لزعيم المعارضة ومؤيديه أن يستكملوا مشوارهم ومسيرتهم إلى إسطنبول، مشيراً إلى قوات الأمن ستفرض سياجاً أمنياً في مداخل إسطنبول، غرب البلاد، لمنع دخول المحتجين إليها.

ومنذ انطلاقها في 15 يونيو/حزيران الماضي، وجه أردوغان انتقادات للمسيرة وللقائمين عليها، ليؤكد، السبت الماضي، على أن "الخط الذي يمثله حزب الشعب الجمهوري تجاوز بُعد المعارضة والمواقف السياسية، والخطاب السياسي المختلف.. نرى أن الحزب وصل نقطة التحرك مع المنظمات الإرهابية والقوى التي تحرضها على بلادنا".

وسبق أن وجه أردوغان تهديدات لكلجدار أوغلو، بأنه سيتحمل العواقب القانونية المترتبة على تنظيمه للمسيرة، مطالباً إياه "باحترام قرارات القضاء". ومؤكداً على ضرورة تجسيد المظاهر الاحتجاجية تحت قبة البرلمان، وليس من خلال النزول إلى الشوارع.

وتثير تهديدات أردوغان مخاوف حقوقيين، من توسيعه لحملة التطهير التي أعقبت انقلاب تركيا الفاشل، منتصف يوليو/تموز 2016، لتطال أكبر الأحزاب المعارضة، بعد أن تسببت في اعتقال ونقل وفصل مئات الآلاف من الإسلاميين والأكراد.

واعتقلت السلطات التركية خلال العام الأخير نحو 40 ألفاً، وفصلت ونقلت أكثر من 120 ألفاً من القضاة والإعلاميين والعسكريين والموظفين، المتهمين بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

إلا أن سياسيين أتراك لا يبدون تفاؤلهم بالمستقبل، بعد وصول حملة التطهير إلى أحد أعضاء "الشعب الجمهوري"، بعد أن باتت الساحة السياسية شبه خالية من المعارضين من أحزاب أخرى، في ظل التقارب بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، الذي بات يوصف بأنه حزب مؤيد للحكومة، عقب أعوام طويلة من تاريخه كحزب معارض شرس.

وتسبب في انطلاق "مسيرة العدالة"، اعتقال النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، بتهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بالدولة.

وكانت المحكمة الجنائية في إسطنبول حكمت في 14 يونيو/حزيران الماضي، بسجن بربر أوغلو مدة 25 عاماً "لتورطه في قضية إفشاء معلومات سرية، بقصد التجسس السياسي والعسكري".

وفي اليوم التالي لمحاكمة بربر أوغلو،نظم مئات الأتراك مظاهرة وسط العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة من حزب الشعب الجمهوري.

ويأتي الحكم على بربر أوغلو -وهو أول نائب من الحزب يصدر بحقه حكم بالسجن- على خلفية تزويده صحيفة "جمهوريت" بمقطع فيديو يزعم أنه يُظهِر جهاز المخابرات التركي وهو يرسل أسلحة إلى سوريا.

ويصف حزب الشعب الجمهوري حكم السجن بحق بربر أوغلو، بأنه "محاولة للترويع" تستهدف معارضي حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية.

وكانت صحيفة "جمهوريت" نشرت في مايو/أيار 2015، تقريراً أشار إلى وجود أسلحة وذخائر كانت متجهة إلى سوريا، داخل شاحنات يُزعَم أنها مملوكة للمخابرات التركية، وأنها أوقِفت وخضعت للتفتيش جنوب تركيا أوائل 2014.

ويعزز تقرير الصحيفة وتصريحات بربر أوغلو من اتهامات تطال حكومة حزب العدالة والتنمية "بدعم جماعات متشددة في سوريا".

ولم تسلم الصحيفة أيضاً من تبعات معارضتها لسياسات أردوغان، إذ يخضع 11 من صحافييها وكبار موظفيها لمحاكمات بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.

ومن المتوقع أن تستغرق مسيرة المعارضة (منذ انطلاقها)، حوالي شهر، لتصل إلى إسطنبول منتصف يوليو/تموز الجاري.

يُذكر إن أنصار حزب الشعب الجمهوري، قبيل اعتقال بربر أوغلو ظلوا بمنأًى عن الاعتقالات والمضايقات، إذ تجنبت الحكومة أي صدام مع الحزب المعارض، بعد تسجيله موقفاً تاريخياً بدعم الحكومة المنتخبة، وتصدي قواعده للانقلاب العسكري الفاشل، بالنزول إلى الشوارع ودعم الديمقراطية. ولكن محللين لا يبدون تفاؤلهم باستمرار التهدئة بين الحكومة و"الشعب الجمهوري" في ظل التصعيد الأخير من قبل زعيمه كلجدار أوغلو.