السعودية تحقق في طبيعة أعمال الوافدين تحت الـ20 عاماً وفوق الـ65

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، حول العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص تحت سن العشرين والبالغ عددهم 9646 عاملاً وكذلك العاملين الأجانب فوق سن 65 عاماً والذين يصل عددهم إلى 132.87 ألف عامل.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة لديها لجنة تدرس الأرقام للتحقق من طبيعة أعمالهم ومهام وظائفهم، وأنها ستعلن النتائج فور الانتهاء من دراسة التفاصيل.