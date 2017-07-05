السعودية تحقق في طبيعة أعمال الوافدين تحت الـ20 عاماً وفوق الـ65

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، حول العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص تحت سن العشرين والبالغ عددهم 9646 عاملاً وكذلك العاملين الأجانب فوق سن 65 عاماً والذين يصل عددهم إلى 132.87 ألف عامل.
ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة لديها لجنة تدرس الأرقام للتحقق من طبيعة أعمالهم ومهام وظائفهم، وأنها ستعلن النتائج فور الانتهاء من دراسة التفاصيل.
وأوضح المسؤول، دون أن تذكر الصحيفة اليومية اسمه، أن العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص فوق سن 65 عاماً قد تكون طبيعة الأعمال التي يعملون بها استشارية في حالات طبية وهندسية وغيرها.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت قبل أيام تفصيلاً لأعداد غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص ومرافقيهم، إذ بلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11.119.370 من غير السعوديين، يرافقهم 2.221.551 مرافقاً من الذكور والإناث.
وقالت الصحيفة إن عدد العاملين غير السعوديين -تحت العشرين سنة- أثار عدة أسئلة حول ماهية الخبرات التي تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص بدلاً عن القوى العاملة الوطنية، إلى جانب أكثر من 132 ألف عامل غير سعودي فوق سن 65 عاماً في ظل وجود أكثر من 532.117 متقاعداً سعودياً بحسب إحصاءات آخر تقرير سنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام 2015.
وكان الإحصاء -الذي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء نقلاً عن مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية- يوم الإثنين الماضي- أظهر أن إجمالي العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص يبلغ 11.119.370 عاملاً، وأن عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص تحت سن العشرين يبلغ 9646 عاملاً، وعدد العاملين غير السعوديين بين 20 و64 عاماً يبلغ 10.976.854 عاملاً ، وأن عدد العاملين غير السعوديين فوق سن 65 عاماً يبلغ 132.870 عاملاً، في حين يبلغ عدد المرافقين للعاملين غير السعوديين 2.221.551 مرافقاً أجنبياً.
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