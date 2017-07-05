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سياسة واقتصاد

السعودية: صرف حساب المواطن قبل رفع أسعار الطاقة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
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السعودية: صرف حساب المواطن قبل رفع أسعار الطاقة

نفى برنامج حساب المواطن وجود تأخير في صرف البرنامج للمستحقين حيث لا يوجد تاريخ محدد للصرف حتى الآن.

 

وقال مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن ياسر الزهراني لصحيفة "الوطن" السعودية، إن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة ولا يوجد تاريخ محدد للصرف حتى الآن.

 

 وتابع "الزهراني" أن البرنامج يمثل بدلاً للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة،

 

وأضاف أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحاً وسيستمر مفتوحاً حتى بعد البدء في الصرف.

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