السعودية: صرف حساب المواطن قبل رفع أسعار الطاقة

نفى برنامج حساب المواطن وجود تأخير في صرف البرنامج للمستحقين حيث لا يوجد تاريخ محدد للصرف حتى الآن.

وقال مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن ياسر الزهراني لصحيفة "الوطن" السعودية، إن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة ولا يوجد تاريخ محدد للصرف حتى الآن.