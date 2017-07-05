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سياسة واقتصاد

الخدمة المدنية السعودية لم تتلق إشعار باحتياجات الوظائف التعليمية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
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الخدمة المدنية السعودية لم تتلق إشعار باحتياجات الوظائف التعليمية

ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادرها، اليوم الأربعاء،  أن وزارة الخدمة المدنية السعودية لم تتلق حتى الآن إشعاراً من التعليم بشأن احتياج الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها أن إعلان الاحتياج للوظائف من أي جهة حكومية يسبقه نقاش بين مسؤولي التوظيف في تلك الجهة ومسؤولي وزارة الخدمة المدنية وهو ما لم يحدث حتى الآن وكانت وزارة التعليم أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستعلن احتياجها من الوظائف التعليمية خلال شهر يوليو/تموز الجاري.

 

وبحسب الصحيفة اليومية، فإن وزارة التعليم لم تحدث أي وظائف جديدة ضمن ميزانيتها للعام المالي الحالي، وفي الوقت الذي تلقت فيه وزارة التعليم زيادة في عدد طلبات التقاعد المبكر من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية هذا العام، فإن عدد الطلبات بلغ 18881 متقدماً ومتقدمة إذ قدر عدد المتقاعدين بأكثر من 20 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية العام الدراسي الحالي.

 

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قال للصحيفة إن الوظائف التي سيتم إعلانها لسد الاحتياج ستكون أقل بكثير من عدد الوظائف التي سيتركها المتقاعدون، مرجعاً أسباب ذلك لوجود فائض في أعداد المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي.

 

 

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