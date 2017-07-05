الخدمة المدنية السعودية لم تتلق إشعار باحتياجات الوظائف التعليمية

ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادرها، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخدمة المدنية السعودية لم تتلق حتى الآن إشعاراً من التعليم بشأن احتياج الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها أن إعلان الاحتياج للوظائف من أي جهة حكومية يسبقه نقاش بين مسؤولي التوظيف في تلك الجهة ومسؤولي وزارة الخدمة المدنية وهو ما لم يحدث حتى الآن وكانت وزارة التعليم أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستعلن احتياجها من الوظائف التعليمية خلال شهر يوليو/تموز الجاري.