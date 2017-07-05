السعودية تستثني الأم الأجنبية من رسوم المرافقين في حال..؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء أن الأم الأجنبية (غير السعودية) تستثني من رسوم مرافقي العمالة الوافدة التي تم تنفيذها مطلع يوليو/تموز الجاري شرط أن تكون على كفالة ابنها السعودي.

وكانت السعودية بدأت يوم السبت الماضي بتطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.