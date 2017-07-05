السعودية تستثني الأم الأجنبية من رسوم المرافقين في حال..؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء أن الأم الأجنبية (غير السعودية) تستثني من رسوم مرافقي العمالة الوافدة التي تم تنفيذها مطلع يوليو/تموز الجاري شرط أن تكون على كفالة ابنها السعودي.
وكانت السعودية بدأت يوم السبت الماضي بتطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/تموز 2018، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
وأظهر أخر إحصاء رسمي أن أكثر من 11 مليون عامل وافد يعيشون حالياً في السعودية ويعمل أغلبهم في القطاع الخاص ويرافقهم أكثر من 2.2 مليون مرافق هم من يجب أن تدفع عنهم الرسوم الجديدة.
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