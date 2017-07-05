Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تستثني الأم الأجنبية من رسوم المرافقين في حال..؟

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تستثني الأم الأجنبية من رسوم المرافقين في حال..؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء أن الأم الأجنبية (غير السعودية) تستثني من رسوم مرافقي العمالة الوافدة التي تم تنفيذها مطلع يوليو/تموز الجاري شرط أن تكون على كفالة ابنها السعودي.

 

وكانت السعودية بدأت يوم السبت الماضي بتطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

 

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/تموز 2018، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

 

وأظهر أخر إحصاء رسمي أن أكثر من 11 مليون عامل وافد يعيشون حالياً في السعودية ويعمل أغلبهم في القطاع الخاص ويرافقهم أكثر من 2.2 مليون مرافق هم من يجب أن تدفع عنهم الرسوم الجديدة.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

كم عدد مرافقي العمالة في السعودية؟

السعودية: سداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة أو إصدار التأشيرة

السعودية تبدأ بفرض الرسوم على المرافقين للعمالة

السعودية تبدأ بتطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة السبت

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

السعودية: خطوات استحصال المقابل المالي لـ«مرافقي المقيمين»﻿

السعودية تبدأ تحصيل الرسوم عن المرافقين الوافدين

يباع في دبي، لقطات لأغلى قالب كيك في العالم، هل يخيفك أم يفتح شهيتك؟

فنان مصري يقاضي شرطة الإحتلال الإسرائيلي لاستخدامها مقاطع من أغانيه

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إزاء الرد القطري

إطلاق مكتب الشؤون الوظيفية في سوق أبوظبي العالمي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »