بيان مشترك للإمارات والسعودية والبحرين ومصر بشأن الرد القطري

أبوظبي في 5 يوليو - وام -أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا .. فيما يلي نصه // تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية التي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب.
وسييعقد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين اجتماعا في القاهرة اليوم لمناقشة ما إذا كانت الدول الأربع ستواصل العقوبات التي فرضتها على قطر.
وأشار مسؤولون من السعودية والإمارات إلى أن إجراءات أخرى من بينها إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي قد تفرض على الدوحة إذا لم تمتثل للمطالب بحسب ما نقلته رويترز، فيما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر الليلة الماضية أن رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعا في القاهرة. ولم تذكر الوكالة التي نقلت الخبر عن "مصادر مطلعة" تفاصيل بشأن اللقاء.المزيد من أخبار الإمارات
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