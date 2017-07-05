بيان مشترك للإمارات والسعودية والبحرين ومصر بشأن الرد القطري

أبوظبي في 5 يوليو - وام -أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا .. فيما يلي نصه // تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية التي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب.

وسييعقد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين اجتماعا في القاهرة اليوم لمناقشة ما إذا كانت الدول الأربع ستواصل العقوبات التي فرضتها على قطر.