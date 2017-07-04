شركات التأمين السعودية تواجه تحديات بتوطين قطاع الإدارات الفنية

قال المتحدث باسم شركات التأمين في السعودية عادل العيسى اليوم الثلاثاء إن الشركات تتسابق لجذب الكوادر الوطنية المؤهلة وتعمل بشكل جدي في توطين القطاعات بشكل عام من خلال تدريب الموظفين وإكسابهم الخبراء وذلك عقب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ساما) بتوطين قطاعات في القطاع.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن "العيسى" قوله أن عدد الوظائف في قطاع التأمين لم تتجاوز 10 آلاف وظيفة في عام 2016، واستطاعت جميع الشركات البالغ عددها 33 شركة رفع نسب التوطين خلال الفترة الماضية، ووصلت في بعض الشركات إلى 80 بالمئة في حين أقل نسبة سعودة 50 بالمئة.