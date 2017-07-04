شركات التأمين السعودية تواجه تحديات بتوطين قطاع الإدارات الفنية

قال المتحدث باسم شركات التأمين في السعودية عادل العيسى اليوم الثلاثاء إن الشركات تتسابق لجذب الكوادر الوطنية المؤهلة وتعمل بشكل جدي في توطين القطاعات بشكل عام من خلال تدريب الموظفين وإكسابهم الخبراء وذلك عقب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ساما) بتوطين قطاعات في القطاع.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن "العيسى" قوله أن عدد الوظائف في قطاع التأمين لم تتجاوز 10 آلاف وظيفة في عام 2016، واستطاعت جميع الشركات البالغ عددها 33 شركة رفع نسب التوطين خلال الفترة الماضية، ووصلت في بعض الشركات إلى 80 بالمئة في حين أقل نسبة سعودة 50 بالمئة.
وتابع أنه من أكبر التحديات التي تواجه القطاع توطين الإدارات الفنية مرجعاً ذلك إلى أن قطاع التأمين من القطاعات الوليدة ومن الوظائف غير المرغوبة لدى الشباب لذلك تحتاج إلى اكتساب خبرات.
وأوضح أن عدد الفنيين السعوديين لا يتجاوز العشرات من العاملين بالقطاع، متوقعاً أن يرتفع عددهم بعد اكتساب الخبرات، حيث إن العمل في التأمين يتطلب تأهيلاً علمياً إضافة إلى عمل ودورات حتى يستطيع الموظف اكتساب الثقة.
وأضاف أن معدل النمو في القطاع خلال عام 2016 سجل 1 بالمئة وهو أقل معدل نمو مقارنة بالسنوات الماضية التي كان معدل النمو 20 بالمئة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية مثل انخفاض أسعار النفط إضافة إلى التنظيمات الجديدة للقطاع خاصة أن القطاع من القطاعات الحديثة في السوق.المزيد من أخبار السعودية
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