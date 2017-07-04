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سياسة واقتصاد

روسيا قد تنشر الجيش في مناطق عازلة بسوريا خلال أسابيع

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
روسيا قد تنشر الجيش في مناطق عازلة بسوريا خلال أسابيع

 قال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف اليوم الثلاثاء إن روسيا قد تنشر جيشها لمراقبة مناطق عدم التصعيد المزمع إقامتها في سوريا خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد وضع اللمسات النهائية على اتفاق مع تركيا وإيران بحسب ما نقلته رويترز.

وأبلغ المفاوض الروسي الصحفيين بعد سلسلة اجتماعات في آستانة عاصمة قازاخستان أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتفق بعد على تفاصيل الخطة.

ونص المقترح الروسي  على "إنشاء المناطق الأربعة في إدلب، وشمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا". وتضمن المقترح "إرسال وحدات عسكرية للدول الضامنة للاتفاق للإشراف على نظام وقف إطلاق النار"، و"إنشاء خطوط فاصلة على حدود المناطق الأربعة، ووضع حواجز لتأمين المساعدات الإنسانية" بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضافت الوكالة الروسية أن المقترح يشمل "إقامة خطوط فاصلة على حدود المناطق الأربعة، ووضع حواجز مرور للمدنيين دون سلاح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتلبية الاحتياجات التجارية وغيرها مما يحتاجه المواطنون السوريون، علاوة على تأمين مراكز المراقبة لرصد الالتزام بنظام وقف القتال".

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