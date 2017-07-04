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سياسة واقتصاد

روسيا تعتزم إنشاء شركة تجميع دبابات "تي 90إس" في مصر

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
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روسيا تعتزم إنشاء شركة تجميع دبابات "تي 90إس" في مصر

تعتزم موسكو، إنشاء مصنع لتجميع دبابات روسية من طراز "تي-90إس" في مصر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المحلية "سبوتنيك".

ووفق وكالة الأناضول، ذكرت الوكالة في موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، تعتزم إنشاء شركة لتجميع دبابات مرخصة روسية من طراز "تي-90إس" في مصر.

جاء ذلك وفقا للتقرير السنوي للشركة نشر اليوم، ونقلته وكالة سبوتنيك.

وجاء في تقرير شركة "أورال فاغون زافود" في قائمة الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون العسكري التقني في عام 2017، بندا ينص على "العمل على مشروع إنشاء شركة لتجميع دبابات مرخصة "تي-90إس/إس كا" من قبل العميل"818" في مصر".

في سياق آخر، صرح رئيس خدمة التعاون العسكر التقني، "دميتري شوغاييف"، في يونيو/حزيران الماضي، أن روسيا تنوي توقيع عقد لتوريد أسلحة للسعودية في وقت قريب جدًا.

وأكد أن الجانبين الآن، يناقشان عقودًا مربحة لكلا الطرفين، بحسب الوكالة ذاتها.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، إن المملكة تعتبر ثالث أكبر بلد في العالم في الإنفاق على التسليح العسكري.

وبحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، خلال وقت سابق من العام الجاري، بلغت نفقات السعودية على التسلح في 2014، نحو 63.7 مليار دولار أمريكي، في المرتبة الرابعة عالميًا كأكثر الدول إنفاقًا على السلاح.

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