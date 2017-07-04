روسيا تعتزم إنشاء شركة تجميع دبابات "تي 90إس" في مصر

تعتزم موسكو، إنشاء مصنع لتجميع دبابات روسية من طراز "تي-90إس" في مصر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المحلية "سبوتنيك".

ووفق وكالة الأناضول، ذكرت الوكالة في موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، تعتزم إنشاء شركة لتجميع دبابات مرخصة روسية من طراز "تي-90إس" في مصر.

جاء ذلك وفقا للتقرير السنوي للشركة نشر اليوم، ونقلته وكالة سبوتنيك.