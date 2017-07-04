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سياسة واقتصاد

السعودية: انتهاء التقديم على الوظائف الهندسية اليوم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
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السعودية: انتهاء التقديم على الوظائف الهندسية اليوم

تنهي وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الثلاثاء باب التقديم على الوظائف الهندسية المخصصة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عبر نظام "جدارة" على موقع الوزارة الإلكتروني الذي بدأ التقديم عليها يوم الأحد الماضي.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الوزارة كانت قد دعت لتلك الوظائف، يوم الخميس الماضي، الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة.

 

والتقديم على تلك الوظائف يكون عبر نظام "جدارة"، بعد أن تلقت الوزارة طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية.

 

كما بلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 271 وظيفة هندسية.

 

وكانت وزارة الخدمة المدنية السعودية قد طرحت عدد من الوظائف الهندسية ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438 /1439هـ في السادس من شهر رمضان الماضي.

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