السعودية: انتهاء التقديم على الوظائف الهندسية اليوم

تنهي وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الثلاثاء باب التقديم على الوظائف الهندسية المخصصة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عبر نظام "جدارة" على موقع الوزارة الإلكتروني الذي بدأ التقديم عليها يوم الأحد الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الوزارة كانت قد دعت لتلك الوظائف، يوم الخميس الماضي، الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة.