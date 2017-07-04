الإسكان السعودية تنتهي من 95 مشروعاً قبل نهاية 2017

تستعد وزارة الإسكان السعودية للانتهاء من مشاريعها السكنية في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري وذلك بعد أن وصلت كثير من هذه المشاريع إلى مراحل متقدمة.

ونقلت صحيفة سعودية عن مصادرها، أمس الاثنين، أن عدد مشاريع الوزارة التي سيتم الانتهاء منها يبلغ حوالي 95 مشروعاً سكنياً مبنياً على أراض تابعة لها.