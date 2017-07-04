الإسكان السعودية تنتهي من 95 مشروعاً قبل نهاية 2017

تستعد وزارة الإسكان السعودية للانتهاء من مشاريعها السكنية في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري وذلك بعد أن وصلت كثير من هذه المشاريع إلى مراحل متقدمة.
ونقلت صحيفة سعودية عن مصادرها، أمس الاثنين، أن عدد مشاريع الوزارة التي سيتم الانتهاء منها يبلغ حوالي 95 مشروعاً سكنياً مبنياً على أراض تابعة لها.
وقالت مصادر صحيفة "الاقتصادية" إن غالبية مشاريع وزارة الإسكان التي تم بناؤها في جميع مناطق المملكة تم تخصيص وتسليم جزء كبير منها على المستحقين عبر برنامج "سكني" الذي تم إطلاقه في منتصف فبراير/شباط الماضي.
وأضافت المصادر أن الوزارة ستبدأ بعد استلام مشاريعها في توزيع باقي المنتجات السكنية على مستحقيها.
وتعتزم وزارة الإسكان طرح حوالي 7200 وحدة سكنية في حوالي 15 مشروعاً خلال الشهر الجاري، وأن الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها على المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط سيتم توزيعها للمستحقين عن طريق تسويقها وبيعها عبر المصارف التي ستوجد في مواقع تلك المشاريع.
وأوضحت المصادر أن الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها على المستفيدين تتمثل في "الفلل والشقق والأراضي".
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في يوم 15 يونيو/حزيران الماضي عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن حملة "سكني"، ويوم 15 مايو/أيار الماضي عن الدفعة الرابعة ضمن حملة "سكني"، وفي يوم 15 أبريل/نيسان الماضي أعلنت الوزارة عن إطلاق الدفعة الثالثة. وأعلنت الوزارة في مارس/آذار الماضي عن الدفعة الثانية التي شملت 7700 قرض تمويلي آخر. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى التي تضمنت 7700 قرض تمويلي.المزيد من أخبار السعودية
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