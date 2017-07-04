حبس علا يوسف القرضاوي وزوجها في مصر

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على علا يوسف القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، المقيم في قطر والمطلوب قضائياً في مسقط رأسه مصر، وزوجها حسام خلف الأمين العام المساعد لحزب الوسط بعد قرار النيابة العامة حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق عقب إلقاء القبض عليهما يوم السبت الماضي.

ووفقاً لصحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية، قررت جهات التحقيق حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة المصرية إلى ابنة القرضاوي وزوجها عدداً من التهم تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان المسلمين) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهما بذلك"، حسبما أفاد تقرير على موقع التلفزيون المصري الرسمي.

كما شملت التهم تمويل جماعة "الإخوان المسلمين ودعمها لتنفيذ" أغراضها الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها. بحسب وسائل إعلام.

ونشر يوسف القرضاوي -الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين والمقيم في قطر- تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر، صباح أمس الاثنين، دون ربطها صراحة بأنباء حبس ابنته وزوجها "جعل الله الصلاة سلاحاً للمؤمن يستعين بها في معركة الحياة، ويواجه بها كوارثها وآلامها، (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة)".

وتأتي هذه الأنباء بعد ثلاثة أسابيع من وضع السعودية ومصر والإمارات والبحرين يوسف القرضاوي على قائمة الإرهاب التي شملت 59 فرداً و12 كياناً "مرتبطين بقطر".

وتضم القضية عدداً من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسى، عضو مكتب الإرشاد، ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسئولة عن نشاط الجماعة في مصر، وآخرين، والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وللشيخ القرضاوي أربع بنات هن الكبرى الدكتورة إلهام القرضاوي حاصلة علي الدكتوراه من إنجلترا في الفيزياء النووية، والدكتورة سهام حاصلة علي شهادتها العليا في الكيمياء الضوئية، وابنته الثالثة علا ماجستير في الهندسة الوراثية من جامعة تكساس بأمريكا، والدكتورة أسماء دكتوراه من إنجلترا في علوم النبات.

ونقلت "رأي اليوم" عن محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر قوله إن "الإفلاس ليس له حدود"، مشيراً إلى أن "ما تعيشه الأمة الإسلامية هو محنة، ولكن الله غالب على أمره"، داعياً الأمة الإسلامية "إلى التعلم والإفادة والاعتبار".

وتعمل علا القرضاوي في مقر السفارة القطرية بالقاهرة، وتحمل الجنسية القطرية، إلى جانب المصرية، بحسب بيان لحزب الوسط، جاء فيه أيضاً أن قوات الأمن دهمت كذلك منزل الزوجين بمدينة القاهرة.

وجاء في بيان لسلطات التحقيق أن "الأجهزة الأمنية عثرت في المنزل على بعض الأوراق التنظيمية جاري فحصها".