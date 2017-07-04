كم عدد مرافقي العمالة في السعودية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشفت بيانات رسمية أن أكثر من 11 مليون عامل وافد في السعودية يعملون في القطاع الخاص يرافقهم أكثر من 2.2 مليون مرافق هم من يجب أن تدفع عنهم الرسوم الجديدة.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء -نقلاً عن مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية- أمس الإثنين أن نحو 1.7 مليون مرافق من إجمالي المرافقين للعمالة الأجنبية في الفئة العمرية من 20 إلى 64 سنة، وهي الفئة التي تبلغ 99 بالمئة من إجمالي العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة.