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سياسة واقتصاد

كم عدد مرافقي العمالة في السعودية؟

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
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كم عدد مرافقي العمالة في السعودية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشفت بيانات رسمية أن أكثر من 11 مليون عامل وافد في السعودية يعملون في القطاع الخاص يرافقهم أكثر من 2.2 مليون مرافق هم من يجب أن تدفع عنهم الرسوم الجديدة.

 

وأظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء -نقلاً عن مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية- أمس الإثنين أن نحو 1.7 مليون مرافق من إجمالي المرافقين للعمالة الأجنبية في الفئة العمرية من 20 إلى 64 سنة، وهي الفئة التي تبلغ 99 بالمئة من إجمالي العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة.

 

وبحسب البيانات، فإن قيمة الرسوم المتوقع تحصيلها من المرافقين في العام 2017 تبلغ 2.7 مليار ريال وفي 2018 5.3 مليار ريال وفي 2019 حوالي 8 مليارات ريال وفي 2019 حوالي 10.7 مليار ريال وفي 2020 حوالي 26.7 مليار ريال.

 

وكانت السعودية بدأت يوم السبت الماضي بتطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/تموز 2018، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

 

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