تغريدة غامضة من ترامب تثير التأويلات في الشرق الأوسط

وكالات: اثارت تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين على تويتر جدلا كبيرا بسبب غموضها بعد أن ذكر قائلا إن أشياء مثيرة للاهتمام تحصل الآن في الشرق الأوسط، دون أن يكشف عن طبيعة ما يقصده وأي قضية يعنيها في المنطقة.
وقال دونالد ترامب على حسابه: “تحدثت أمس، الأحد، مع الملك السعودي حول السلام في الشرق الأوسط”، مضيفا: “هناك أشياء مثيرة للاهتمام تحصل!”. ولم يكشف الرئيس الأمريكي طبيعة هذه الأشياء التي تحصل، وما إذا كانت تتصل بملف الأزمة الخليجية الأخيرة، أو بمسار السلام في الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي بحسب التغريدة التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع اسرائيلية وغربية في تكهنات وتاؤيلات عديدة حول ما يقصده فيها twitter.com/realDonaldTrump/status/881834692282109953.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى محادثات مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن قلقه بشأن الخلاف بين قطر وبعض جيرانها من الدول العربية والخليجية، وفقا لبيان للبيت الأبيض. ونقلت صحيفة الحياة عن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون أنه يمارس ضغوطاً ديبلوماسية على الدوحة «لتلبية مطالب الدول الأربع بتنازلات حقيقية تمهد لبدء المفاوضات وحل الأزمة»، في وقت أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالات بقيادات السعودية والإمارات وقطر وأعرب عن «قلقه» من استمرار الأزمة.المزيد من أخبار السعودية
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