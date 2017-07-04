تغريدة غامضة من ترامب تثير التأويلات في الشرق الأوسط

وكالات: اثارت تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين على تويتر جدلا كبيرا بسبب غموضها بعد أن ذكر قائلا إن أشياء مثيرة للاهتمام تحصل الآن في الشرق الأوسط، دون أن يكشف عن طبيعة ما يقصده وأي قضية يعنيها في المنطقة.

وقال دونالد ترامب على حسابه: “تحدثت أمس، الأحد، مع الملك السعودي حول السلام في الشرق الأوسط”، مضيفا: “هناك أشياء مثيرة للاهتمام تحصل!”. ولم يكشف الرئيس الأمريكي طبيعة هذه الأشياء التي تحصل، وما إذا كانت تتصل بملف الأزمة الخليجية الأخيرة، أو بمسار السلام في الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي بحسب التغريدة التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع اسرائيلية وغربية في تكهنات وتاؤيلات عديدة حول ما يقصده فيها twitter.com/realDonaldTrump/status/881834692282109953.