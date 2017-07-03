Arabian business
سياسة واقتصاد

كاتب: سعودي أوجيه كذبه أم حقيقة؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
كاتب: سعودي أوجيه كذبه أم حقيقة؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال كاتب سعودي إن "أوراق الخريف أسقطت شركة سعودي أوجيه دون أن يكترث لها أحداً، أو كالغريب الذي يموت بأرض غريبة يرحل دون طقوس ودون دموع بعد أن رفض الجميع الاشتراك في مراسيم جنازته".

 

وأضاف الباحث والمختص بمجال الطاقة عماد بن الرمال "خبر صغير نشر في الإعلام ولم يعلق عليه أحد واختفي في ليلة وضحاها"، في إشارة إلى تداول وسائل الإعلام، في منتصف يونيو/حزيران الماضي، خبر قرب إغلاق سعودي أوجيه ثاني أكبر شركة إنشاءات في السعودية.

 

وقال الكاتب في مقاله الذي نشره موقع "أرقام" الاقتصادي "كأن الشركة لا تملك ٥٦ ألف وظيفة أي ما يقارب عدد موظفي شركة أرامكو (عملاق النفط السعودية)، وعوائد سنوية تقدر بثمانية مليار دولار أي ما يعادل ٨٥ بالمئة‏ من ميزانية لبنان".

 

وتساءل "لم نرى مواطنون اشتكوا من فقدان وظائفهم.. فلمن كانت تلك الوظائف؟. كذالك لم نرى الاقتصاد السعودي تأثر قيد أنملة من فقدان الشركة لعوائدها السنوية. فأين كانت تستثمر  كل تلك المليارات؟".

 

وأضاف إن "الشيء الأكيد لم يكن هناك ريال واحد يستثمر داخل الوطن".

 

وتابع "هل كنا نعيش كذبة دعم هذه الشركات والمصانع التي توظف الأجانب من أموالنا ومقدرتنا الطبيعية على أنه إنجاز وطني!! وهي لا تأثير لها يذكر".

 

وتابع أن "رؤية المملكة ٢٠٣٠ كان لها الأثر الكبير في كشف القناع عن صرح الرمال هذا بالتصحيح الاقتصادي المتين وهي تعيد رسم خارطة الاقتصاد السعودي لمرحلة قادمة لا يكون فيها النفط المصدر الوحيد لإمداد العالم بالطاقة".

 

وقال إن "رؤية المملكة كما أقرأها أنا هي الوظائف والوظائف والوظائف أي صناعة أو شركة لا تستطيع أن توظف السعوديون فلسنا بحاجة لمصانعهم وشركاتهم".

 

وختم قائلاً إن "الأهم هو أي موظف حكومي في الوزارات والشركات الحكومية الذي ما زال يفتح الأبواب للشركات التي ما زالت توظف أجانب ويمدها بسبل الحياة لسنا بحاجة له، ولسنا بحاجة لموظفين لم يستطيعوا علي مدى ٨٠ عاماً من الاستغناء عن استيراد قطع الغيار من الخارج مهما كانت الأعذار".

 

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) ذكرت في تقرير يوم 17 يونيو/حزيران الماضي أن شركة سعودي أوجيه قررت تسريح موظفيها وإغلاق أبوابها، في نهاية يونيو/حزيران الجاري، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه الآلاف من موظفي سعودي أوجيه، وخصوصاً الأجانب منهم، وضعاً صعباً بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى أشهر.

 

وكانت وزارة العمل السعودية أعلنت في بيان على تويتر، في النصف الأول من يونيو/حزيران الماضي، أنها تعمل على "نقل 600 سعودي في سعودي أوجيه إلى منشآت أخرى، وتوجيه هدف بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الآخرين"، وعددهم 600 عامل سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إيجاد وظائف لهم.

 

وسبق لسعودي أوجيه أن سرّحت آلاف الموظفين منذ انهارت أسعار النفط وانهارت معها عائدات خزينة المملكة التي اضطرت لإيقاف العديد من مشاريع البناء الضخمة وبينها مشاريع كانت الشركة التي أسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والد سعد الحريري، متعاقدة على تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكلها المالي.

المزيد من أخبار قطر

المزيد عن هذا الخبر

لماذا أغلقت سعودي أوجيه أبوابها؟

السعودية تعالج أوضاع العاملين لدى سعودي أوجيه قبيل إغلاقها

سعودي أوجيه تسرح موظفيها "وتغلق أبوابها"

الرياض تنقل نصف السعوديين في سعودي أوجيه لمنشآت أخرى

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

تسجيل أول حالة ولادة بشرية في العالم "بلا جنس"

تجهيز شاطئ جديد للسباحة الليلية في ممزر دبي

مصرفيون: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار تحرك مصطنع

فيتنام توافق على محطة كهرباء باستثمارات سعودية كورية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"مصدر" أبوظبي: محطة "هايويند سكوتلاند" لطاقة الرياح البحرية تستعد لبدء التشغيل

محمد بن راشد يعتمد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »