فيتنام توافق على محطة كهرباء باستثمارات سعودية كورية

قال موقع حكومي اليوم الاثنين إن فيتنام منحت رخصة استثمار لمحطة كهرباء بقيمة تتجاوز ملياري دولار في مقاطعة ناد دينه بشمال البلاد.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن تايكوانج باور هولدينج الكورية الجنوبية وأكوا باور السعودية ستستثمران في المحطة البالغة قدرتها 1200 ميجاوات.
وسيكون لكل مستثمر حصة نسبتها 50 بالمئة من المحطة ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في 2021.المزيد من أخبار السعودية
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