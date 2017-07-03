الدولار مستقر بعد أسوأ ربع في 7 سنوات

تعافى الدولار بعض الشيء اليوم الاثنين حيث ساعد ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأعلى مستوى في 7 أسابيع على وقف موجة خسائر بعد أسوأ ربع سنة للعملة منذ عام 2010.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإنه كان هنالك إشارات على التحول إلى تشديد السياسة النقدية، الأسبوع الماضي، من مسؤولين ببنوك مركزية خارج الولايات المتحدة قادت اليورو إلى الصعود فوق 1.14 دولار مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من عام.