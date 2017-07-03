أبراج الإماراتية تخطط لشراء جافا هاوس الكينية

قالت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر التي تركز على الأسواق الناشئة اليوم الاثنين إنها تعتزم الاستحواذ بالكامل على سلسلة جافا هاوس الكينية للقهوة لكنها لم تفصح عن قيمة الصفقة.
وفي عام 2012، باع كيفين أشلي مؤسس جافا هاوس حصة 90 بالمئة في السلسلة لاميرجينج كابيتال بارتنرز التي تتركز أنشطتها في أفريقيا في صفقة لم يكشف عن قيمتها. ولا يزال أشلي يحتفظ بنسبة 10 بالمئة في سلسلة المقاهي، وذلك بحسب وكالة رويترز.
وقالت أبراج واميرجينج كابيتال بارتنرز في بيان إن أبراج "شرعت في اتفاق مؤكد لشراء 100 بالمئة من مجموعة جافا هاوس من شركة الاستثمار المباشر اميرجينج كابيتال بارتنرز ومؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها كيفين أشلي".
وتأسست مجموعة جافا هاوس في 1999 ولها 60 منفذاً في كينيا وأوغندا ورواندا وتقوم بتحميص البن وبيعه لآخرين مثل المتاجر والفنادق والمطاعم.
كما تدير علامة بلانت يوجورت وهو منفذ لبيع اللبن المجمد ومنفذا للبيتزا باسم 360 درجة.المزيد من أخبار الإمارات
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
اغنى 50 عربيا - 44 - محمد البرواني | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها | بنوك واستثمار | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها | بنوك واستثمار | أريبيان بزنس