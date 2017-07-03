أبراج الإماراتية تخطط لشراء جافا هاوس الكينية

قالت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر التي تركز على الأسواق الناشئة اليوم الاثنين إنها تعتزم الاستحواذ بالكامل على سلسلة جافا هاوس الكينية للقهوة لكنها لم تفصح عن قيمة الصفقة.

وفي عام 2012، باع كيفين أشلي مؤسس جافا هاوس حصة 90 بالمئة في السلسلة لاميرجينج كابيتال بارتنرز التي تتركز أنشطتها في أفريقيا في صفقة لم يكشف عن قيمتها. ولا يزال أشلي يحتفظ بنسبة 10 بالمئة في سلسلة المقاهي، وذلك بحسب وكالة رويترز.