Arabian business
سياسة واقتصاد

أبراج الإماراتية تخطط لشراء جافا هاوس الكينية

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أبراج الإماراتية تخطط لشراء جافا هاوس الكينية

قالت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر التي تركز على الأسواق الناشئة اليوم الاثنين إنها تعتزم الاستحواذ بالكامل على سلسلة جافا هاوس الكينية للقهوة لكنها لم تفصح عن قيمة الصفقة.

 

وفي عام 2012، باع كيفين أشلي مؤسس جافا هاوس حصة 90 بالمئة في السلسلة لاميرجينج كابيتال بارتنرز التي تتركز أنشطتها في أفريقيا في صفقة لم يكشف عن قيمتها. ولا يزال أشلي يحتفظ بنسبة 10 بالمئة في سلسلة المقاهي، وذلك بحسب وكالة رويترز.

 

وقالت أبراج واميرجينج كابيتال بارتنرز في بيان إن أبراج "شرعت في اتفاق مؤكد لشراء 100 بالمئة من مجموعة جافا هاوس من شركة الاستثمار المباشر اميرجينج كابيتال بارتنرز ومؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها كيفين أشلي".

 

وتأسست مجموعة جافا هاوس في 1999 ولها 60 منفذاً في كينيا وأوغندا ورواندا وتقوم بتحميص البن وبيعه لآخرين مثل المتاجر والفنادق والمطاعم.

 

كما تدير علامة بلانت يوجورت وهو منفذ لبيع اللبن المجمد ومنفذا للبيتزا باسم 360 درجة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

أبراج الإماراتية تغلق صندوقها في تركيا على المزيد من رأس المال

أبراج الإماراتية تدخل القطاع المصرفي التركي بحصة في بنك فيبا

أبراج الإماراتية تنوي شراء حصة أغلبية في كير الهندية

مجموعة "أبراج" الإماراتية الأقرب للفوز بحصة أغلبية في سلسلة متاجر "الراية" السعودية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

روسيا تعتزم إنشاء شركة تجميع دبابات "تي 90إس" في مصر

روسيا قد تنشر الجيش في مناطق عازلة بسوريا خلال أسابيع

استقبال حافل لتامر حسني في الإمارات

نجمة يوتيوب ستيفي راين تنتحر في ظروف غامضة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإسكان السعودية تنتهي من 95 مشروعاً قبل نهاية 2017

13.4 مليار درهم إيرادات "صناعات"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »