تسونامي من الإجراءات الاقتصادية ينتظر قطر

توقع خبير في الاقتصاد الكلي السعودي أن يواجه الاقتصاد القطري موجة جديدة من الإجراءات الأكثر إيلاماً التي ستتخذها الدول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وذلك إذا ما انتهت المهلة الإضافية التي أُعطيت للدوحة لتلبية مطالب محددة تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الاثنين عن الاقتصادي حسين شبكشي قوله إنه من المتوقع أن تشمل الموجة الثانية: سحب ودائع البنوك المركزية والتجارية للدول المقاطعة الموجودة في البنوك القطرية، وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية في هذه الدول، إلى جانب وقف كل الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة التجزئة والاتصالات والاستثمار العقاري.