محمد بن راشد يعتمد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد

وام-أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد بهدف تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين والمحافظة على الحقوق التقاعدية لهم.

ونص المرسوم رقم / 21 / لسنة 2017 على أن تشكل لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لجنة تسمى "لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد" تؤلف برئاسة ممثل عن دائرة الموارد البشرية وعضوية ممثلين عن دائرة المالية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على أن تتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها.

ونظم المرسوم إجراءات الإحالة للتقاعد حيث ألزم الجهات الحكومية التي ترغب بإحالة أي موظف لديها إلى التقاعد بموجب مرسوم يصدر في هذا الشأن عن صاحب السمو حاكم دبي أن تقوم بإحالة طلبها إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفقا للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن معززا بالأسباب الموجبة للطلب والبيانات والوثائق اللازمة وأي بيانات أو وثائق تطلبها لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد وتتولى الدائرة بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط والبيانات والوثائق المطلوبة إحالته إلى اللجنة لتتولى دراسته لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه.