السعودية: إغلاق شركات التأمين المخالفة لقرار التوطين

قال عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ساما) عماد الدين الحسيني أمس الأحد "إن المؤسسة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق الشركات غير الملتزمة بالتطبيق بدءاً بالمنع من إصدار وثائق التأمين وصولاً في حدها الأعلى إلى الإغلاق.. وهو ما يجعل الالتزام بالقرار مصيرياً للشركات".

وأضاف "الحسيني"، حسبما أوردت صحيفة "مكة" السعودية "بعض الشركات طالبت بإعطائها فرصة لإنهاء المطالبات القديمة التي كان يتابعها موظفون غير سعوديين قبل تسليمها لسعوديين".

وأشار أن "ساما" ترى أن المدة التي منحتها للشركات كافية، ولا داعي لإعطاء أي مهلة جديدة.

كما قال أعضاء مجالس إدارة ومسؤولون -فضلوا عدم ذكر أسمائهم- إن تسليم الوظائف لسعوديين مع تدريبهم على رأس العمل وعبر معاهد متخصصة التزاماً بقرار "ساما" بعد تأكيد المؤسسة أنها لن تعطي أي مهل جديدة وستراقب مدى التزام الشركات بالتوطين.

وقال رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر "إن الالتزام بقرار مؤسسة النقد حول التوطين في الوظائف المحددة يقترب من النسبة الكاملة، حيث إن أي تهاون سيواجه بعقوبات قاسية جداً على الشركات المخالفة أقلها الحرمان من إصدار وثائق التأمين"

وذكر "الجبر" أيضاً أن معظم الشركات قادرة على تحقيق النسبة المطلوبة في التوطين بسهولة كما أن "ساما" لن تقف عند هذه المرحلة وهي تحث الخطى لسعودة القطاع بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة وبالتالي فإنها لن تسمح بأي تعثر في هذا المجال.

وأضاف أن شركات التأمين أصبحت قادرة على توطين وظائفها، وأن هناك أهدافاً بعيدة تتمثل في توطين الوظائف الفنية والقيادية.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أكد عدم التراجع عن قرارات التوطين بحسب الجدولة المعدة. مشدداً على أن تنمية المهارات والتأهيل للسعوديين هو المحور الأهم لاهتمام المؤسسة.

وأضاف "الخليفي" أن معظم الشركات حققت نسباً عليا في التوطين خاصة في وظائف المستويات العليا والوظائف الفنية المتخصصة، داعياً شركات التأمين والمهن الحرة إلى الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل اللازمين لموظفيها السعوديين لشغل الوظائف القيادية والفنية.