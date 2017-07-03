شرطة دبي تنتشل سيارة سقطت في الخور ولا إصابات

تمكن قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي أمس الأحد من انتشال سيارة صالون سقطت في مياه خور دبي وذلك بسبب عدم اتخاذ سائقها إجراءات السلامة الخاصة بإيقاف السيارات على وضعية التوقف "الباركنج" وعدم استخدامه للمكابح اليدوية.
وبحسب بيان تلقى أربيان بزنس نسخة منه، فإن الرائد علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، قال "إن القسم تلقى بلاغاً من غرفة العمليات يفيد بسقوط سيارة في وسط خور دبي واحتمال تواجد ركاب بداخلها".
وأضاف "النقبي" دوريات الإنقاذ البحري هرعت إلى موقع الحادث ووصلت إليه في غضون دقيقتين.
وبين أن مناوب الإنقاذ البحري بشرطة دبي الوكيل أول محمد جمعة حسن جمعة، أشرف على متابعة البلاغ حيث تم إنزال الغواصين إلى مكان سقوط السيارة والبحث في قاع الخور عما إذا كان هناك أحد بداخلها وعند التأكد من عدم وجود أحد تم تشغيل رافعة الشرطة وربط السيارة وإخراجها من القاع ووضعها على الرصيف.
وحث "النقبي" قائدي المركبات بعدم إيقاف السيارات دون استخدام المكابح اليدوية وعدم الاستعجال في النزول منها دون التأكد من أخذ كافة الاحتياطات الخاصة بإيقافها وثباتها على الأرض، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تفقد السيارة قبل مغادرتها والتأكد من مكان إيقافها وخاصة إذا كانت قريبة من الأرصفة البحرية أو المنحدرات.المزيد من أخبار الإمارات
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