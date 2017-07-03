شرطة دبي تنتشل سيارة سقطت في الخور ولا إصابات

تمكن قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي أمس الأحد من انتشال سيارة صالون سقطت في مياه خور دبي وذلك بسبب عدم اتخاذ سائقها إجراءات السلامة الخاصة بإيقاف السيارات على وضعية التوقف "الباركنج" وعدم استخدامه للمكابح اليدوية.

وبحسب بيان تلقى أربيان بزنس نسخة منه، فإن الرائد علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، قال "إن القسم تلقى بلاغاً من غرفة العمليات يفيد بسقوط سيارة في وسط خور دبي واحتمال تواجد ركاب بداخلها".

وأضاف "النقبي" دوريات الإنقاذ البحري هرعت إلى موقع الحادث ووصلت إليه في غضون دقيقتين.