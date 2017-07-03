تدفق اللاجئين والمهاجرين جوًا من اليونان يؤرق عواصم أوربية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - بعد انتشار ظاهرة تسلل لاجئين ومهاجرين إلى دول أوربا الغربية جواً قادمين من اليونان بواسطة طائرات، باتت عواصم أوربية أمام تحد جديد لوقف الهجرة غير الشرعية.

ويعمد عديد من اللاجئين؛ بعضهم سوريون وعراقيون إلى الوصول إلى اليونان بالطرق التقليدية مروراً بالشواطئ التركية، عابرين بحر إيجة، ليشتروا أوراقاً ثبوتية مزورة وتذاكر سفر إلى أوربا الغربية عبر مطار أثينا.

وذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" أمس الأحد، إن "هناك قلقاً متنامياً حول قدرة أوروبا على حماية حدودها... بعد تمكن طالبي لجوء من الدخول لمنطقة شنغن من التدقيق بأوراقهم، وحجز تذاكر طيران مع أنهم يمتلكون بطاقات".

وتسلط الصحيفة الضوء على شاب سوري، يبلغ من العمر 30 عاماً، تمكن من الوصول إلى اليونان قادماً من إسطنبول بالاستعانة بمهربي بشر، ليتمكن بعدها من الوصول إلى أمستردام جواً، مؤكداً على أنه "إذا امتلك المرء المال، يمكن تهريبه إلى أي بلد أوروبي بطريقة راقية جداً".

وأمام عجز اليونان على احتواء الأعداد المتزايدة من الراغبين في العبور عبر أراضيها إلى أوربا الغربية، يقول لاجئون إنها عمدت إلى التغاضي عن تسلل الكثير منهم عبر حدودها.

ولم تخف السلطات اليونانية في أكثر من مناسبة، تبرمها من تحمل أعباء اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، إذ عانت خلال الأعوام الأخيرة من تكدس عشرات الآلاف منهم في أراضيها، في ظل فرض النمسا وعدد من دول البلقان قيودًا لمنع دخولهم من اليونان.

وسبق أن وجهت أثينا، أواخر فبراير/شباط 2016، انتقادات حادة للنمسا وجيرانها في منطقة البلقان، بسبب تشديدهم على إجراءات دخول اللاجئين والمهاجرين. مهددة بمعارضة كل القرارات حول المهاجرين في الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق الدول الأعضاء على تحمل قدر مناسب من المسؤولية تجاههم.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، صرحت العام الماضي، بأن أوروبا لا يمكن أن تسمح بسقوط اليونان في فوضى، وسط انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين.