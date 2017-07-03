حبس ابنة القرضاوي وزوجها في مصر

قررت النيابة المصرية، حبس علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية".

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس علا، وهي إحدى بنات يوسف القرضاوي الذي يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمعروف بدعمه للإرهاب، وزوجها وهو قيادى بحزب الوسط المصري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 ، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وهذه القضية تشمل عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد عبد الرحمن مرسي، يواجهون تهما بالمشاركة في "تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة".

وكانت ابنة القرضاوي وزوجها قد اعتقلا أمس أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية بالساحل الشمالي المصري. واصطحبت القوات المصرية ابنة القرضاوي وزوجها لنيابة الإسكندرية للتحقيق معهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ودعم جماعة الإخوان ولجانها وخلاياها الإرهابية.

وشملت قائمة الاتهامات تولي قيادة وانضمام لجماعة تدعو إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية.

وتحمل ابنة القرضاوي الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات.

يذكر أن يوسف القرضاوي، البالغ 90 عاما من عمره، يعتبر زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهو يقيم في قطر منذ العام 1961.





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