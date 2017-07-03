السعودية: سداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة أو إصدار التأشيرة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه يلزم سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين قبل استصدار تأشيرة خروج وعودة أو تجديد هوية مقيم في المملكة.

وجاء ذلك عبر تغريدات رداً على تساؤلات متابعي حساب "الجوازات" في موقع تويتر، حيث تركزت أغلب الاستفسارات حول عدم إصدار تأشيرة الخروج والعودة رغم سداد الرسوم المقررة لها، إذ أرشدتهم "الجوازات" إلى ضرورة سداد رسوم المرافقين أولاً.