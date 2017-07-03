منح الدوحة 48 ساعة إضافية استجابة لطلب أمير الكويت

أصدرت المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر بياناً مشتركاً فيما يلي نصه: استجابة لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه، وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة. وكانت حكومة دولة الكويت أصدرت بياناً تتطلع فيه إلى موافقة المملكة والإمارات والبحرين ومصر على تمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وقالت الحكومة في البيان إن وزير خارجية قطر محمد آل ثاني سلم سمو أمير دولة الكويت رسالة من أمير دولة قطر تميم بن حمد تتضمن الرد على قائمة المطالب.
وأضافت أنه نظراً لذلك فإن دولة الكويت تتطلع من الأشقاء في كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى تمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة 48 ساعة.
بدوره، قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله بن يحيى المعلمي إن قطر تُصر على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة، ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره، إضافة إلى شراكتها مع إيران في توجهها الذي لم يتوقف عن إيجاد الفوضى العارمة في دول المنطقة.
وأضاف المعلمي: إنّ المملكة والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قراراً سيادياً في مقاطعة قطر، وذلك حفاظاً على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة.
إلى ذلك، أكد مستثمرون ورجال أعمال تزايد خسائر المستثمرين القطريين حول العالم يوماً بعد يوم، جراء تعنت حكومة قطر وعدم استجابتهم لمطالب الدول المتضررة من استمرارها في دعم الجماعات المتطرفة، وتواصل سياساتها الرامية لزعزعة أمن الغير، وتحريض المواطنين على حكوماتهم.المزيد من أخبار السعودية
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