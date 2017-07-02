ورقة نقدية جديدة تحمل لأول مرة صورة بشار الأسد

ظهرت صورة الرئيس السوري بشار الأسد على الليرة لأول مرة بعد طبعها على ورقة نقد جديدة فئة 2000 ليرة سورية تم تداولها يوم الأحد.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي دريد ضرغام إن ورقة النقد فئة 2000 ليرة من بين أوراق نقد جديدة طبعت منذ أعوام لكن قرار طرحها للتداول تأخر نظرا "لظروف الحرب وتقلبات سعر الصرف"، وفقا لرويترز.

وتعادل ورقة النقد الجديدة نحو أربعة دولارات بأسعار الصرف الحالية. وهبطت قيمة العملة السورية منذ اندلاع الصراع في 2011 من 47 ليرة مقابل الدولار في 2010 إلى نحو 500 ليرة للدولار حاليا.