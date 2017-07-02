ما هي شروط الحصول على الجنسية الألمانية والسويدية والنمساوية؟

نشر موقع مختص بالهجرة والمهاجرين تقريراً يتضمن شروط الحصول على جنسيات دول ألمانيا والسويد والنمسا في العام 2017.

وينشر أريبيان بزنس تلك الشروط، بحسب موقع "مهاجر"

شروط الحصول على الجنسية النمساوية:

1- إذا أتم الشخص الإقامة على الأراضي النمساوية مدة تبلغ 10 سنوات كاملة، ويكون الشخص قد أتم من مدة الـ 10 سنوات مدة خمس سنوات إقامة دائمة، فإن هذا الشخص من حقه التقدم بطلب من أجل الحصول على الجنسية النمساوية.

2- إذا كان الشخص المقيم في النمسا مقيم غير دائم على الأراضي النمساوية، فإنه يحق له التقدم بطلب من أجل الحصول على الجنسية بعد 15 سنة من تاريخ دخوله أراضى النمسا.

3- إذا تزوج الشخص من مواطنة من النمسا ومضى على زواجهم مدة 6 سنوات كاملة، فإن هذا الشخص من حقه التقدم بطلب من أجل الحصول على الجنسية النمساوية.

4- إذا كان الشخص الذي يريد التقدم بطلب للحصول على الجنسية النمساوية لاجئاً في النمسا فإنه لابد أن يمر6 سنوات بعد منحه حق اللجوء إلى النمسا حتى يستطيع التقدم بطلب من أجل الحصول على الجنسية النمساوية.

5- من تم منحه حق الحماية الدولية يتم منحه الجنسية النمساوية بعد 15 سنة ولا تطيع التقدم بطلب الحصول على الجنسية النمساوية قبل هذه المدة.

6- من تم منحهم حق الحماية الإنسانية يتم منحهم الجنسية النمساوية بعد 15 سنة ولا ستطيعون التقدم بطلب الحصول على الجنسية النمساوية قبل هذه المدة.

7- يحق للطفل في النمسا الحصول على الجنسية النمساوية سواء كان الطفل طفلاً شرعياً لأب أو أم نمساوي أو طفل بالتبني بشرط أن تقوم الأم أو الأب الشرعي أو الأم أو الأب بالتبني بتقديم ما يثبت أن هذا ابنهم من خلال تقديم شهادة الميلاد أو ما يثبت أو شهادة التبني.

8- أن يكون الشخص المتقدم بطلب للحصول على الجنسية النمساوية لم يحصل على أي مساعدات من النمسا خلال الثلاث سنوات التي تسبق طلب الحصول على الجنسية النمساوية سواء كان الشخص مهاجراً أو لاجئاً، وذلك لإجبار الشخص على العمل ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع يفيد المجتمع ويستحق أن يكون مواطناً يستحق الحصول على الجنسية النمساوية.

9- تجنب المشكلات والأحكام القضائية لأن هذا غالباً ما يؤثر على الأشخاص المتقدمين بطلب الحصول على جنسية النمسا خصوصاً إذا كان الحكم لأكثر من خمس سنوات، مما قد يؤدى إلى رفض طلب الحصول على الجنسية النمساوية.

10- الذهاب خارج النمسا لمدة تزيد عن 6 أشهر قد يؤثر على طلب الحصول على الجنسية النمساوية وذلك من خلال إطالة مدة الحصول على الجنسية النمساوية.

11- الشك في أن الشخص المتقدم بطلب الحصول على الجنسية النمساوية ينتمي لأحد المنظمات الإرهابية قد يؤدى لرفض طلب الحصول على الجنسية الخاص به.

12- هناك أشخاص يبحثون على الزواج من امرأة نمساوية من أجل الحصول على جنسية النمسا وهذا غير قانوني، فإذا تم الكشف أو الاشتباه في الأمر فإن الشخص المتقدم بطلب الحصول على الجنسية سوف يخضع لمدة خمس سنوات تسمى بفترة المراقبة.

13- الشرط القاتل أو غير العادل كما أحب أن أسميه في شروط الجنسية النمساوية هو أن يقوم الشخص الذي يريد الحصول على جنسية النمسا بالتخلي عن جنسية بلده الأم أولاً قبل الحصول على جنسية النمسا! إلا إذا كان البلد الأم للشخص المتقدم بطلب الحصول على جنسية النمسا لا تعطى تنازلاً عن جنسيتها أو أن الشخص قد يتعرض للمضايقات أو الأضرار بسبب تنازله عن جنسية بلده الأصلي.

14- الاندماج في المجتمع النمساوي هو عامل أساسي مع كافة النقاط السابق ذكرها سابقاً.

15- إتقان اللغة الألمانية شرط أساسي من شروط الحصول على الجنسية النمساوية وهى اللغة الرسمية للنمسا.

متطلبات الحصول على الجنسية النمساوية

1- أن تكون استمارة منح الجنسية النمساوية مرفقة مع الوثائق الشخصية للشخص المتقدم بطلب الحصول على الجنسية، ويكون الطلب مع البيانات مترجما ترجمة معتمدة إلى اللغة الألمانية.

2- أن يقدم الشخص ما يثبت شخصيته من بطاقة الإقامة الخاصة به وجواز سفره وما شابه وأن يأخذ معه كافة الأوراق الثبوتية.

3- المبلغ المطلوب للحصول على الجنسية النمساوية يبلغ من 1000 إلى 1200 يورو.

4- الإجابة على أسئلة الجنسية النمساوية في التاريخ والاقتصاد والسياسة والقانون النمساوي وغيرها من المعلومات حول المجتمع في النمسا. وبالطبع لن يكون هذا الأمر صعبا بالنسبة لك لأنك من المفروض أن تكون عرفت الكثير عن المجتمع النمساوي وهذه الأسئلة تكون في كتيب عدد أوراقه حوالي 52 صفحة يمكن السؤال عن هذا الكتيب في النمسا لأخذ نبذه عن هذه الأسئلة.

نصائح حول الجنسية النمساوية

1- ابتعد عن التزوير نهائياً والحقيقة أفضل من كل شيء، لأنه إذا اكتشفت النمسا تزويرك لأي وثيقة في ملف الجنسية الخاص بك بعد أن حصلت على جنسية النمسا، فإنه يحق للنمسا تجريدك من الجنسية النمساوية طبق القانون الدستوري في النمسا.

2- غالباً تكون الأسئلة التاريخية لها مكانة كبيرة أثناء أسئلة الحصول على الجنسية النمساوية وأهمها هزيمة جيش نابليون أمام جيش النمسا وتعد هذه المعلومة التي قد تكون سؤال من أهم الأشياء لأنهم يعتبرون من لا يعرف تاريخ النمسا وخصوصاً هذا المعلومة ليس مواطناً نمساوياً.

3- العباقرة ومن على شاكلتهم ممن يمكنهم تقديم ما يساعد على نهضة النمسا وأصحاب الشهادات العليا شرط أن يحصلوا على لقب بروفيسور من إحدى الجامعات النمساوية يمكنهم الحصول على جنسية النمسا دون الحاجة للانتظار لسنوات طويلة كما هو الحال مع غيرهم ويمكنهم الحصول على الجنسية النمساوية مباشرة.

4- تجنب المشكلات الكثيرة لأنها قد تكون سبباً في تأخير حصولك على الجنسية.

5- يجب أن تكون عاملاً مفيداً في المجتمع وتكون ممن يدفعوا الضرائب حتى تكون ذو قيمة في المجتمع.

6- حاول التعرف على أشخاص جدد من حصلوا على الجنسية النمساوية قريباً وذلك لمعرفة كل جديد حول الجنسية، لأن المعلومات والمتطلبات قد تتجدد من وقت لآخر.

7- حاول الاندماج في مؤسسات المجتمع المدني والتعرف على أشخاص جدد لفتح آفاق جديدة لمستقبلك.

8- حاول أن تجد بعض المعاهد أو الجامعات التي تتيح الالتحاق بها لتنمية اللغة مما يكسب فرص أكبر في العمل في النمسا، ويسهل عليك أثناء إجراءات الحصول على الحصول على الجنسية الألمانية بحصولك على الجنسية الألمانية تصبح مواطناً يتمتع بكافة الحقوق والواجبات كأي مواطن ألماني. ويمكنك عندها الإدلاء بصوتك في الانتخابات الألمانية الاتحادية وانتخابات البلدية والولاية التي تقيم فيها ويمكنك أيضاً الترشح للانتخابات وتمثيل مصالحك على المستوى السياسي. كما تصبح تلقائياً مواطناً في الاتحاد الأوروبي تشارك في انتخاباته ويحق لك التنقل بحرية فيه والسفر إلى العديد من الدول الأخرى في العالم دون الحاجة إلى فيزا.

بإمكانك الحصول على الجنسية الألمانية إذا كنت تقيم في ألمانيا بشكل دائم وإذا استوفيت شروطاً محددة.

عليك تقديم طلب للحصول على الجنسية الألماني لدى دائرة التجنيس في البلدة التي تقيم فيها ويحق لك تقديم الطلب بنفسك إذا بلغت سن السادسة عشر من العمر.

الجنسية الألمانية

كيفية الحصول على الجنسية الألمانية يحق لك تقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية في حال استوفيت عدداً من الشروط وهي:

أن يكون لديك إقامة دائمة بتاريخ الحصول على الجنسية الألمانية.

اجتياز اختبار الجنسية بنجاح (اختبار معلومات عن النظام القانوني والمجتمعي والحياة في ألمانيا).

أن تكون ألمانيا مكان إقامتك الرئيس خلال السنوات الثماني الأخيرة (ويمكن تقليص هذه المدة إلى سبع سنوات في حال مشاركتك بنجاح في دورة الاندماج وإلى ست سنوات في حال القيام بمساع مميزة في عملية الاندماج في المجتمع الألماني).

أن تكون ملماً باللغة الألمانية.

أن تكون قادراً على إعالة نفسك بنفسك.

ألا تكون محكوماً بجرم جنائي.

أن تعلن التزامك بمبادئ الحرية والديمقراطية التي ينص عليها القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

أن تتخلى عن جنسيتك السابقة (هناك استثناءات على بعض الدول ومن ضمنها سوريا إذ لا ينطبق هذا الشرط على السوريين).

يمكن صرف النظر عن بعض الشروط المذكورة أعلاه إذا كان حصولك على الجنسية الألمانية يخدم المصلحة العامة. تبلغ رسوم الحصول على الجنسية الألمانية 255 يورو ويبلغ الرسم للأطفال القاصرين الذين يتجنسون مع أسرهم 51 يورو.

اختبار الجنسية

يتألف الاختبار من 33 سؤالاً من ضمنها ثلاثة أسئلة حول الولاية الألمانية التي تقيم فيها. وينبغي أن تختار من بين أربعة أجوبة محتملة لكل سؤال. وإذا أجبت على 17 سؤالاً بشكل صحيح تكون قد تجاوزت الاختبار بنجاح. وقد نجح في السنوات الماضية 90 بالمئة من المتقدمين في هذا الاختبار.

يمكنك الاطلاع على كافة أسئلة اختبار الجنسية الألمانية التي يمكن أن تطرح (مع تحديد الولاية التي تقيم فيها) أو إجراء اختبار الجنسية الألمانية التجريبي بنفسك على موقع الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين.

التجنيس بالنسبة للأطفال

يحصل الأطفال المولودون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما يحمل الجنسية الألمانية أو إذا كان أحد الأبوين يقيم بشكل قانوني في ألمانيا لمدة ثماني سنوات على الأقل ويحمل إقامة دائمة بتاريخ ولادة الطفل.

المصطلحات:

1- القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية

2- دورة الاندماج

الجنسية السويدية

صدرت تشريعات جديدة يوم 1 أبريل/نيسان 2015 تناولت تعديلات مهمة في شروط الحصول على الجنسية السويدية للأطفال عديمي الجنسية، والمساواة بين الرجال والنساء بالنسبة لنقل الجنسية لأبنائهم.

وساوى القانون الجديد الرجال والنساء عندما يتعلق الأمر بنقل الجنسية السويدية لأولادهم. التغيير في التشريعات يجعل من الممكن للأشخاص الذين فقدوا سابقا الجنسية السويدية له أن يقوموا بالتقدم بطلبات لمصلحة الهجرة من أجل إعادة منحهم الجنسية السويدية.

إعطاء الجنسية السويدية أهمية أكثر رمزية نظراً للتقارب بين المواطن والدولة هي علاقة قانونية بين الدولة والفرد على أساس الحقوق والواجبات. والغرض من التغييرات التشريعية في 1 أبريل/نيسان، هو إعطاء الجنسية السويدية أهمية أكثر رمزية نظراً للتقارب بين المواطن والدولة، مما يعيد ترتيب دور الدولة تجاه الأفراد المواطنين داخل السويد، و يزيد من العلاقة التي تربط الدولة بالمواطن السويدي.

أما التعديلات التي شملتها القوانين الجديدة للجنسية فهي:

أولاً: تسهيلات للأطفال المولودون ضمن السويد على الحصول على الجنسية

القانون الجديد يسمح لكل الأطفال المولودون في السويد بالتقدم على طلب الحصول على الجنسية السويدية، إذا كان الأبوين من الرعايا الأجانب أي لا يحمل أحد الأبوين الجنسية السويدية، وهذا التعديل جديد ويخالف القوانين التي كانت سابقاً تنص على أن الأطفال المولودون في السويد لأحد أبوين من الجنسية السويدية يكتسب صفة الجنسية السويدية تلقائياً ويستثني الأطفال المولودون من أبوين من الرعايا الأجنبية والذين لا يملكون الجنسية السويدية.

أما الأطفال عديمي الجنسية عند الولادة في السويد ولديهم إقامة دائمة يحق لهم أن يكتسبون الجنسية السويدية في من خلال التقدم بطلب إلى مصلحة الهجرة السويدية قبل أن يصبح عمره الـ الثامنة عشرة مع حق الاحتفاظ بجنسية بلده الأم وهذا أيضاً تعديل مهم يُخالف القوانين السابقة التي كانت تنص على أن الطفل لا يحق أن يكون مزدوج الجنسية و المولود في السويد إلا أن التعديل الحالي يسمح بازدواج الجنسية ما لم تمنع سلطات البلد المقابل بأن يحمل الطفل جنسيتها.

ثانياً: إمكانية استعادة الجنسية السويدية

التعديلات تشمل أيضاً أن الناس الذين فقدوا سابقاً جنسيتهم السويدية بسبب حصولهم على جنسية أخرى؛ حيث أنه بحسب التعديلات الجديدة نصت على أنه يمكن الآن الحصول عليها مرة أخرى.

لأن قوانين الجنسية قبل التعديلات كانت لا تسمح بازدواج الجنسية مع هذا التعديل، أصبح من الممكن الآن لهؤلاء الناس للتقدم بطلب لاستعادة جنسيتهم السويدية.

ثالثاً: فترة التقدم على الجنسية أصبحت أقصر

يشمل هذا القرار كل من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 أي بمراحل البلوغ وكل من عديمي الجنسية مثل الفلسطينيين الذين يصنفون كـ "عديمي جنسية" والبدون الكويتيين أيضاً.

أما من تجاوز عمر الـ 18 من "عديمي الجنسية"، فإنه يبقى وضعه كما في النظام القديم أن ينتظر الفترة التي حددتها مصلحة الهجرة السويدية لا تتجاوز أربع سنوات إقامة متواصلة على أراضي السويد.

خلفيات هذه التعديلات

عينت الحكومة في عام 2012 لجنة لتقديم مقترحات في بعض قضايا المواطنة وإجراء مسح للمواطنة وكانت بعض من الأسئلة التي تم تضمينها في مهمة هذه اللجنة هي صياغة تعريف شامل ومناسب بأهمية الجنسية السويدية والتحقيق فيما إذا كانت منح الجنسية السويدية إلى حد أكبر يمكن أن تستخدم كحافز لتعزيز التكامل؛ حيث اقترحت اللجنة: أن تعزيز المواطنة يبدأ من خلال تنظيم احتفال ومراسم لتوطين القادمين الجدد كتعبير رمزي عن أهمية علاقة الدولة بمواطنيها.

في أبريل/نيسان 2013، استلمت الحكومة تقرير اللجنة مع التعديلات المقترحة على قانون الجنسية السويدية ثم سعت الحكومة على إصدار هذه التعديلات على قانون الجنسية السويدية.

في مارس/آذار 2014، قدمت الحكومة التعديلات على قانون الجنسية السويدية إلى البرلمان في شكل مشروع قانون 2013/14: 143 الذي وافق على هذه التعديلات.

في 1 أبريل/نيسان 2015: التغيرات التي طرأت على القانون ستكون سارية المفعول وتُطبق في جميع أنحاء البلاد.