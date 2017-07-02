الذهب يتجه لأول خسارة شهرية في العام 2017

انخفض الذهب يوم الجمعة الماضي ليظل متجهاً إلى تسجيل أول خسارة شهرية هذا العام حيث دفعت تلميحات مسؤولين ببنوك مركزية بأن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها العائد على السندات إلى الارتفاع وهو ما أضر بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبينما ما زال الذهب مرتفعاً بنحو 8 بالمئة في النصف الأول، فإنه تباطأ في الربع الثاني بعد بداية قوية هذا العام كما أنه لم يسجل تغيراً يذكر عن مستواه في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وذلك وفقاً لوكالة رويترز.