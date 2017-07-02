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سياسة واقتصاد

الذهب يتجه لأول خسارة شهرية في العام 2017

أريبيان بزنس
الأحد، 2 يوليو 2017
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الذهب يتجه لأول خسارة شهرية في العام 2017

انخفض الذهب يوم الجمعة الماضي ليظل متجهاً إلى تسجيل أول خسارة شهرية هذا العام حيث دفعت تلميحات مسؤولين ببنوك مركزية بأن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها العائد على السندات إلى الارتفاع وهو ما أضر بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

 

وبينما ما زال الذهب مرتفعاً بنحو 8 بالمئة في النصف الأول، فإنه تباطأ في الربع الثاني بعد بداية قوية هذا العام كما أنه لم يسجل تغيراً يذكر عن مستواه في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وذلك وفقاً لوكالة رويترز.

 

وانخفض الذهب 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1241.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش، ونزل في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم شهر أغسطس/آب القادم بنسبة مماثلة إلى 1242.30 دولار للأوقية.

 

وخسر المعدن الأصفر نحو 2 بالمئة في المعاملات الفورية لشهر يونيو/حزيران ويتجه للانخفاض 0.6 بالمئة في الربع الثاني.

 

وأشارت تعليقات من بنوك مركزية في منطقة اليورو وبريطانيا وكندا هذا الأسبوع إلى أن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها وأن أسعار الفائدة تتجه للارتفاع.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.63 دولار للأوقية يوم الجمعة الماضي.

 

وسجل المعدن أكبر هبوط بين المعادن النفيسة هذا الربع بانخفاض بلغ نحو 9 بالمئة بينما تصدر البلاديوم قائمة الأفضل أداء بارتفاع بلغ 6.1 بالمئة.

 

وانخفض البلاتين 0.05 بالمئة إلى 919.50 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 842.93 دولارا للأوقية يوم الجمعة الماضي.

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