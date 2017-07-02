الدولار يسجل أكبر هبوط فصلي في نحو 7 سنوات

تعافى الدولار الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، لكنه سجل أكبر انخفاض فصلي في نحو 7 سنوات أمام سلة من العملات المنافسة بعد إشارات تصب في صالح رفع الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع ألقت ضغوطاً على العملة الأمريكية.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المستثمرون زادوا توقعاتهم بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنكي إنجلترا وكندا المركزيين بعد تلميحات مسؤولين هذا الأسبوع.