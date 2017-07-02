السعودية: التخزين قبل الضريبة الانتقائية يتسبب بهبوط الطلب على التبغ والمشروبات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد تقرير اليوم الأحد أن الحركة الشرائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والغازية سجلت تراجعاً قوياً منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن رجل الأعمال أحمد الزاهر تأكيده أن الطلب على التبغ تراجع من 50-90 بالمئة لبعض المنتجات، مقارنة مع الفترة التي سبقت تطبيق الضريبة الانتقائية في شهر رمضان الماضي.

وقال "الزاهر" إن المبيعات كانت تسجل سابقاً نحو مليون ريال أسبوعياً إلا أنها تراجعت إلى 50-100 ألف ريال أخيراً، مرجعاً ذلك إلى الإجراءات الاحترازية التي عمد إليها المدخنون وأصحاب البقالات لاتخاذها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن "الأخبار التي تم تداولها سابقاً عن قرب بدء تطبيق الضريبة الانتقائية ساهمت في حركة شراء واسعة من قبل المستهلكين بكميات كبرى"، موضحاً أن المخزون لدى المستهلكين والبقالات سينفد في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، يعقبها عودة الحركة الشرائية تدريجياً إلى سابق عهدها بعد انتهاء كامل المخزون.

وأوضح أن سعر كرتون مارلبورو يسجل حالياً 11650 ريالاً، و"إل إم" 8800 ريال، و"بال مال" 5800 ريال، و"بار لمنت" 12900 و"روثمنت" 8800 ريال.

وشاركه في القول رجل الأعمال علي الأحمد الذي أكد، بحسب الصحيفة اليومية ذاتها، أن مشروبات الطاقة والغازية سجلت انخفاضاً خلال الأيام القليلة الماضية، مقدراً نسبة التراجع بنحو 50 بالمئة مقارنة بالفترة الماضية.

واستبعد "الأحمد" أن تكون الزيادة مرتبطة بتطبيق الضريبة الانتقائية وحدها، مرجحاً أن تكون الحملات الدعائية الضخمة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سبباً في عزوف البعض عن تناول مثل هذه المنتجات.

وأضاف أن سعر كرتون البيبسي يسجل حالياً 42 ريالاً مقابل 31 ريالاً سابقاً، والكوكاكولا 42 ريالاً مقارنة بـ30 ريالاً، بينما وصل سعر رد بول 234 ريالاً مقابل 117 ريالاً للكرتون، وبايسن يباع بـ80 ريالاً مقابل 40 ريالاً.

وكانت السعودية قد بدأت، يوم 11 يونيو/حزيران الماضي، بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على التبغ والسجائر في أول إجراء ضريبي تتخذه المملكة ضمن تطبيق نظام الضرائب الانتقائية على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية وهي التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة من سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة من سعر بيع التجزئة.

وكانت الهيئة الوطنية للزكاة والدخل -المسؤولة عن جباية الضريبة الانتقائية في المملكة- أعلنت في نفس اليوم الذي بدأت فيه تطبيق نظام الضريبة الانتقائية عدم صحة ما أشيع بشأن وجود أختام على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.