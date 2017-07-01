محملة بـ 80 طائرة مقاتلة ومروحيات وأسلحة متعددة حاملة طائرات عملاقة ترسو قبالة ميناء حيفا

نقلت الصحافة الإسرائيلية نبأ رسوم حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس جورج بوش”، صباح اليوم السبت، قبالة ميناء حيفا، شمالي إسرائيل، للمرة الأولى منذ 17 عاما. وكانت الناقلة تضطلع بعمليات تنطلق منها الطائرات لقصف داعش في سوريا والعراق.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أشارت في موقعها على الإنترنت إن حاملة الطائرات رست على بعد 4 كيلومترات من ميناء حيفا بسبب عدم قدرة الميناء على استيعابها.

وأضاف:” ستبقى آلة الحرب في المنطقة حتى يوم الأربعاء”. ولفت إلى أن حاملة الطائرات بطول 333 مترا وفيها مدرج للطائرات بطول 200 متر، وترتفع 20 طابقا فوق سطح البحر وتعمل من خلال مفاعلان نوويان، يكفيان لتزويدها بالطاقة لمدة 20 سنة.

وأشار إلى أن على متن حاملة الطائرات 80 طائرة مقاتلة ومروحيات وأسلحة متعددة لحمايتها، وأن عدد أفراد طاقمها يصل إلى 5700 شخصا بينهم 2500 من سلاح الجو الأمريكي والباقين بحّارة. وقال الموقع الإخباري:” خلال وجودهم في إسرائيل سيحتفل طاقم السفينة بيوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، الرابع من يوليو/تموز″. وأضاف:” مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، توقفت السفن الأمريكية عن زيارة الميناء، ولم تزر حاملة طائرات المدينة منذ 17 عاما”.

ولفت الموقع إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية تعمل أساسا في الخليج العربي، وأصبحت منذ فبراير/ شباط الماضي قاعدة الهجمات الجوية ضد تنظيم داعش.