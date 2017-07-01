لوكهيد تفوز بصفقة طائرات هليكوبتر للسعودية بـ3.8 مليار دولار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الجمعة إن شركة سيكورسكي إيركرافت كورب التابعة لشركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد من الجيش الأمريكي بقيمة 3.8 مليار دولار (14.3 مليار ريال) لصنع طائرات هليكوبتر بلاك هوك مخصصة للسعودية.

وأضافت الوزارة في بيان، بحسب وكالة رويترز، أن العقد الذي يستمر سنوات يتضمن الخدمات الملحقة بالصفقة.