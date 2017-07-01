Arabian business
سياسة واقتصاد

لوكهيد تفوز بصفقة طائرات هليكوبتر للسعودية بـ3.8 مليار دولار

أريبيان بزنس
السبت، 1 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
لوكهيد تفوز بصفقة طائرات هليكوبتر للسعودية بـ3.8 مليار دولار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الجمعة إن شركة سيكورسكي إيركرافت كورب التابعة لشركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد من الجيش الأمريكي بقيمة 3.8 مليار دولار (14.3 مليار ريال) لصنع طائرات هليكوبتر بلاك هوك مخصصة للسعودية.

 

وأضافت الوزارة في بيان، بحسب وكالة رويترز، أن العقد الذي يستمر سنوات يتضمن الخدمات الملحقة بالصفقة.

 

وكان البنتاجون قد أعلن في وقت سابق موافقة واشنطن على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 750 مليون دولار ضمن برنامج للتدريب ستستفيد منه القوات الجوية السعودية.

 

ووقعت الولايات المتحدة والسعودية صفقة أسلحة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة في مايو/أيار الماضي، وتبلغ قيمتها 110 مليارات دولار.

 

وتشارك السعودية وهي حليفة رئيسية للولايات المتحدة في جهود التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش في سوريا وتقاتل الحوثيين الذين تساندهم إيران في اليمن الذين أطلقوا بالفعل صواريخ سكود على المملكة. وتشعر السعودية أيضاً بالقلق من تصاعد القوة العسكرية لإيران.

 

 

 

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وفاة عدنان خاشقجي وسيط صفقات السلاح وصل للقب أغنى رجل في العالم

لوكهيد مارتن تزود طائرات هورنيت الكويتية بمنصات استهداف متطورة

ترامب يقول كلفة برنامج لوكهيد مارتن لطائرات إف-35 المقاتلة مرتفع للغاية

شركات السلاح الأمريكية تتباهى بفوائد تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

ما هي شروط الحصول على الجنسية الألمانية والسويدية والنمساوية؟

تأخر الإصلاحات بمصفاة تابعة لأدنوك الإماراتية يرفع الطلب على البنزين

الذهب يتجه لأول خسارة شهرية في العام 2017

الدولار يسجل أكبر هبوط فصلي في نحو 7 سنوات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

المجهول والمعروف في الاكتتاب العام لأرامكو السعودية

مشروع سابك السعودية بالصين يدخل مرحلة التصميم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »