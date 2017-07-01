لوكهيد تفوز بصفقة طائرات هليكوبتر للسعودية بـ3.8 مليار دولار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الجمعة إن شركة سيكورسكي إيركرافت كورب التابعة لشركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد من الجيش الأمريكي بقيمة 3.8 مليار دولار (14.3 مليار ريال) لصنع طائرات هليكوبتر بلاك هوك مخصصة للسعودية.
وأضافت الوزارة في بيان، بحسب وكالة رويترز، أن العقد الذي يستمر سنوات يتضمن الخدمات الملحقة بالصفقة.
وكان البنتاجون قد أعلن في وقت سابق موافقة واشنطن على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 750 مليون دولار ضمن برنامج للتدريب ستستفيد منه القوات الجوية السعودية.
ووقعت الولايات المتحدة والسعودية صفقة أسلحة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة في مايو/أيار الماضي، وتبلغ قيمتها 110 مليارات دولار.
وتشارك السعودية وهي حليفة رئيسية للولايات المتحدة في جهود التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش في سوريا وتقاتل الحوثيين الذين تساندهم إيران في اليمن الذين أطلقوا بالفعل صواريخ سكود على المملكة. وتشعر السعودية أيضاً بالقلق من تصاعد القوة العسكرية لإيران.
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