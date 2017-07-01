السعودية: السماح لموظفي الدولة بالعمل على سيارات الأجرة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تدرس الجهات المختصة في السعودية السماح للموظفين الحكوميين المدنيين بالعمل على سيارات الأجرة أو سياراتهم الخاصة من خلال تطبيقات توجيه المركبات.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن الجهات الرسمية تدرس حالياً إجراء تعديلات على المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية، والفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور؛ بحيث يتم السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية؛ بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط.

وأشار تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد إلى أنه يتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى.

وقالت الصحيفة اليومية إنه من المتوقع أن تسهم التعديلات على نظامي الخدمة المدنية، والمرور، "في زيادة نسبة السعودة، في هذا القطاع الحيوي؛ إضافة إلى تحسين دخول الموظفين، والتقليل من عدد الوافدين، الذين يعملون في هذا النشاط".

وكانت وزارة العمل وهيئة النقل العام أبرمتا في مايو/أيار الماضي مذكرة تفاهم لتوطين العمالة في قطاع تأجير السيارات وتوجيهها (خدمتا أوبر وكريم لنقل الركاب)، تتيح على إثرها توفير 200 ألف فرصة عمل للسعوديين.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، وجه مجلس الوزراء قد وجه هيئة النقل العام -بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

وارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3 بالمئة نهاية العام الماضي، من 12.1 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6 بالمائة نهاية 2015. ويتعارض ذلك، مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة في 2030، وإلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".

وتسعى السعودية عبر ما يُعرف بـ "برنامج التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخراً، منها قصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط، وقرار مماثل العام الماضي بشأن العاملين في مراكز الاتصالات، وتوطين مرتقب في الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين.