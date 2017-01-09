إكسبو 2020 دبي يستعرض استراتيجيته من أجل عالم نظيف خلال اسبوع أبوظبي للاستدامة

كشف "إكسبو 2020 دبي" اليوم عن خطط خاصة بتواجد كثيف ومشاركة كبيرة بين يومي 16 و19 يناير الجاري ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويرى "إكسبو 2020 دبي" في إسبوع أبوظبي للاستدامة منصة مثالية لعرض مشروعاته في واحد من أهم المجالات والطموحات التي تبناها الحدث العالمي المزمع افتتاحه في أكتوبر من العام 2020.

ويركز أسبوع أبوظبي الخامس الذي يستمر بين 12 و21 يناير الجاري ويتضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل- على حلول تحديات الطاقة العالمية والاستدامة ومناقشتها، ومن الطبيعي أن يكون لإكسبو مساهمة فيه كونه أول إكسبو عالمي يقام في المنط، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ويعتزم "إكسبو 2020 دبي" أن يقدم لزوار اسبوع أبوظبي للاستدامة فرصة مشاهدة خطط ورؤية جناح الاستدامة للمرة الأولى وسيعرض أيضا نموذجا لموقع إكسبو 2020 دبي الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر في منطقة دبي الجنوب إلى جانب تفاصيل أخرى توضح كيف سيكون الإبداع نهجا محوريا في طموح إكسبو.

ويحتل جناح إكسبو في فاعليات أسبوع أبوظبي للاستدامة موقعا متميزا ويستعرض جوانب متنوعة من جهود إكسبو 2020 دبي لتحفيز الأفكار الخلاقة والنقاشات والخطوات الفاعلة فيما يتعلق بحسن إدارة الكوكب وموارده.

وسيكون تصميم جناح الاستدامة ومحتواه في قلب جناح إكسبو وسيحث القائمون عليه الزوار على تقديم ملاحظاتهم بشأن ما سيشاهدونه.وتعقد حلقة نقاش في المؤتمر الرئيسي بعنوان "من التصميم المستدام إلى حركات الاستدام في المجتمعات" يوم 18 يناير الجاري.

وتتضمن قائمة المتحدثين مرجان فريدوني نائب الرئيس لشؤون تأثير الإرث في إكسبو 2020 دبي ومدير شؤون الشباب في إكسبو 2020 دبي علياء العلي وشخصيات بارزة من خبراء فرق التصميم والهندسة فيما يخص جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.

ويلتقي أعضاء في فريق إكسبو .. خبراء آخرين وقائمين على الأعمال الإدارية سعيا للحصول على تعليقاتهم ورؤاهم.. وسيكون هناك حدث مهم خاص ببرنامج بقيمة مائة مليون دولار أمريكي تابع لإدارة إكسبو لايف والذي يدعم مشاريع الابتكار على مستوى العالم.

ويحضر اسبوع أبوظبي للاستدامة أيضا يوسف كيرز نائب الرئيس لشؤون إكسبو لايف.

وقالت مرجان فريدوني نائب رئيس الإرث لدى إكسبو 2020 دبي إن وجود إكسبو 2020 دبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة أمر طبيعي بوصفه مشروعا عالميا هائلا تستضيفه الإمارات العربية المتحدة ويمثل أولويات الاستدامة الخاصة بالدولة." وأضافت إن إكسبو 2020 دبي سيقدم خلال الأسبوع رؤيته الكاملة بخصوص عالم أنظف وأكثر خضرة ويتوج ذلك بالإعلان عن تصاميم جناح الاستدامة." وتتضمن أنشطة جناح إكسبو في أسبوع أبوظبي للاستدامة عرضا خاص تقدم علياء العلي بشأن أهمية دور جيل الشباب في تصميم هذا الحدث العالمي والأثر الذي سيسعى إكسبو إلى إحداثه.

وتكشف عن الدور الذي سيلعبه الشباب في إنشاء جناح الاستدامة من خلال مساهمتهم في مرحلة التخطيط وبمرحلة الإرث والشيء نفسه ينطبق على مشاريع أخرى في إكسبو 2020 دبي.

وفاز التصميم الذي تقدمت به مجموعة غريمشو أركيتكتس لجناح الاستدامة واختيرت شركة ثينك للتصميم الداخلي للجناح بينما تقوم شركة بيرو هابولد بالإشراف على تنفيذ المخطط على الأرض.

ويتواصل العمل بصورة حثيثة على تشييد الجناح والمنشآت الخاصة بإكسبو 2020 دبي ككل في موعد غايته عام قبل الافتتاح.