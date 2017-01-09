Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تعين مكتباً أمريكياً لمراجعة عقود مشاريع لوزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تعين مكتباً أمريكياً لمراجعة عقود مشاريع لوزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم

كشف تقرير عن تعيين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز" الأمريكي لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 69 مليار دولار (حوالي 259 مليار ريال) تعود لعدة وزارت.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة إن دور "برايس ووترهاوس كوبرز" يشمل تقديم المشورة بشأن سبل خفض تكاليف المشاريع أو خصخصتها أو إلغاء ثلثها بما يعادل حوالي 20 مليار دولار (75 مليار ريال) لدعم مواردها المالية.

 

وأوضحت المصادر أن العقود التي ستتم مراجعتها سبق وأن منحتها كل من وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم.

 

وكانت السعودية قد حققت وفراً بحوالي 80 مليار ريال في التكاليف خلال العام 2016، نتيجة تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، وحددت الدولة فرص وفر بمقدار 170 مليار ريال سيتم تحقيقها حتى العام 2020.

 

وانخفض العجز في موازنة السعودية إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في العام 2016 من مستواه القياسي في 2015 البالغ 367 مليار ريال والذي كان يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.  

 

وقلصت الرياض، خلال الموازنتين الأخيرتين، الإنفاق على البنية التحتية ومزايا الموظفين الحكوميين للسيطرة على ماليتها العامة. 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تطلق تأشيرة سريعة للمستثمرين

تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%

ولي ولي العهد السعودي يضع إستراتيجية لمواجهة اعتراض رجال الدين على الإصلاحات

إلغاء نظام الكفالة في السعودية غير صحيح

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

سوريا تكشف حجم خسائر القطاع الصناعي في حلب

روسيا تنهي أزمة السيولة في اليمن

دول الخليج تضاعف ضريبة التبغ لـ200% وتبحث مضاعفتها إلى 100% للمشروبات الغازية

تقرير سري: إيران قد تكون خرقت حظرا على السلاح

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

فضيحة كشفها فيلم وثائقي لقناة الجزيرة يطيح بمسؤولين بريطانيين واسرائيليين﻿

جهاز يضيف قدرات اللمس لأي كمبيوتر، ضمن أفضل منتجات CES 2017

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »