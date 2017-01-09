السعودية تعين مكتباً أمريكياً لمراجعة عقود مشاريع لوزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم

كشف تقرير عن تعيين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز" الأمريكي لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 69 مليار دولار (حوالي 259 مليار ريال) تعود لعدة وزارت.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة إن دور "برايس ووترهاوس كوبرز" يشمل تقديم المشورة بشأن سبل خفض تكاليف المشاريع أو خصخصتها أو إلغاء ثلثها بما يعادل حوالي 20 مليار دولار (75 مليار ريال) لدعم مواردها المالية.

وأوضحت المصادر أن العقود التي ستتم مراجعتها سبق وأن منحتها كل من وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم.

وكانت السعودية قد حققت وفراً بحوالي 80 مليار ريال في التكاليف خلال العام 2016، نتيجة تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، وحددت الدولة فرص وفر بمقدار 170 مليار ريال سيتم تحقيقها حتى العام 2020.

وانخفض العجز في موازنة السعودية إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في العام 2016 من مستواه القياسي في 2015 البالغ 367 مليار ريال والذي كان يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقلصت الرياض، خلال الموازنتين الأخيرتين، الإنفاق على البنية التحتية ومزايا الموظفين الحكوميين للسيطرة على ماليتها العامة.