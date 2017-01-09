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سياسة واقتصاد

روسيا تنهي أزمة السيولة في اليمن

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
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روسيا تنهي أزمة السيولة في اليمن

(رويترز) - أعلن أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني يوم الجمعة الماضي انتهاء أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد مع وصول نحو 200 مليار ريال من العملة المحلية الجديدة التي جرت طباعتها في روسيا إلى عدن.

 

وقال "ابن دغر" في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الحكومة تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة المحلية مضيفا أنه أمر "بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي ومقره الرئيس العاصمة المؤقتة عدن في كل أنحاء البلاد وأمرنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي (في) عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة".

 

وأعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي نفاد سيولته النقدية. وقال البنك في تعميم نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لا تتوفر أي سيولة في البنك المركزي اليمني وسيتم استقبال الإيرادات فقط".

 

وأمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول الماضي بنقل مقر البنك من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد وعين محافظاً جديداً هو عضو في حكومته الحالية.

 

وكان مسؤول حكومي قال في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن محافظ البنك المركزي منصر القعيطي وقع رسمياً في موسكو اتفاقا لطباعة 400 مليار ريال (1.6 مليار دولار) لمواجهة أزمة السيولة في بلاده والتي أدت إلى عدم توفير مرتبات الجهاز الإداري للدولة منذ أربعة شهور.

 

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