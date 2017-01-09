دول الخليج تضاعف ضريبة التبغ لـ200% وتبحث مضاعفتها إلى 100% للمشروبات الغازية

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على مضاعفة ضريبة السلع الانتقائية على التبغ إلى 200 بالمئة بدلاً من 100 بالمئة التي كان من المقرر فرضها على التبغ ومشتقاته تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحسب على سعر الاستيراد وذلك بدلاً من رسوم ضريبة بنسبة 100 بالمئة تستوفى حالياً في دولة الإمارات.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هناك اتفاقاً مبدئياً بين دول مجلس التعاون على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية لتصبح 100 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة، وأن الدول لا تزال تبحث مضاعفة الرسوم المقترحة على المشروبات الكحولية لتصبح 200 بالمئة بدلاً من 100 بالمئة.

وقال "الخوري" إن الضريبة في دولة الإمارات لا يمكن البدء بتطبيقها إلا بصدور قانون ينص على ذلك، حتى لو بدأت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي تطبيقها.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت على فرض ضريبة للسلع الانتقائية بنسبة 50 بالمئة للمشروبات الغازية، وبنسبة 100 بالمئة على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.