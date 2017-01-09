انتهاء الأعمال الإنشائية في توسعة واجهة المجاز المائية بالشارقة

كشف محمد فاضل المزروعي، مدير واجهة المجاز المائية، عن انتهاء الأعمال الإنشائية في التوسعة الجديدة لواجهة المجاز المائية، حيث تجري في الوقت الحالي التشطيبات النهائية من قبل المستأجرين.

وقال المزروعي في تصريحات للخليج إنه من المتوقع أن تستقبل التوسعة الجديدة زوارها نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من العام الحالي 2017، حيث سيتم افتتاح الجزء الأكبر من المطاعم في مارس/ آذار والجزء الآخر خلال إبريل/ نيسان القادم.

ووفق صحيفة الخليج، تضم التوسعة الجديدة 12 مطعماً ومقهى بعضها تفتتح أبوابها لأول مرة في الشارقة، مع تطوير نافورة الشارقة وزيادة حجمها، لتصبح مطلة على المطاعم والمقاهي كافة؛ وسيتم زيادة طول مضمار الجري، مع توفير 165 موقفاً إضافياً للسيارات، لتلبية احتياجات زوار الواجهة.

قال محمد المزروعي إن التوسعة شملت مساحة 53 ألف قدم مربعة، بتكلفة 35 مليون درهم، لتصبح واحة المجاز المائية بمساحة إجمالية قدرها 284 ألف قدم مربعة، مؤكداً أن التوسعة الجديدة ستوفر خيارات أوسع لزوار واجهة المجاز المائية، وستمنحهم الفرصة لقضاء وقت أطول في أجواء ممتعة ومسلية لأفراد العائلة، وستتماشى المرافق الجديدة مع معايير الجودة التي تتبعها «شروق» في مختلف واجهاتها السياحية والترفيهية، سواء من حيث نوعية أو مستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى تلبيتها لاحتياجات مختلف الأذواق والجنسيات المقيمة في الشارقة أو الزائرة لها.





وأكد المزروعي أن الوجهة تشهد نمواً متواصلاً في أعداد زوارها بشكل دائم بفضل ما تقدمه من مرافق ترفيهية وخدمات عصرية تشكل عناصر جذب متنوعة للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، مشيراً إلى أن التوسعة الجديدة تدعم استراتيجية «شروق» الهادفة إلى الاستفادة من المقومات السياحية في الإمارة للمساهمة بدور أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم قيمة إضافية للمستثمرين الراغبين بالتواجد في واجهة المجاز المائية من خلال افتتاح المطاعم والمقاهي والمتاجر الأخرى.





وتحظى واجهة المجاز المائية بمكانة خاصة لدى شروق، باعتبارها باكورة مشاريعها التي شكلت نقطة ارتكاز الهيئة في مشاريعها التطويرية الأخرى بالإمارة، حيث سعت الهيئة من خلالها إلى استحداث وجهة سياحية وترفيهية بمواصفات عالية الجودة، لتلبية المتطلبات الترفيهية والاجتماعية لسكان الشارقة وزوارها، وتوفير المرافق الترفيهية والرياضية والفنية في وجهة واحدة ولكل أفراد العائلة، وتمكنت الواجهة من تحقيق شهرة واسعة، وأصبحت ضمن الوجهات الرائدة في المنطقة.

وتحتضن الواجهة العديد من المطاعم والمقاهي العالمية الشهيرة المنتشرة على ضفافها، منها «تي جي آي فرايديز»، و«كاريبو كوفي»، و«شكسبير آند كو»، و«بيتزارو»، و«زهر الليمون»، و«تيم هورتنز»، و«كولد ستون»، ومطعم «المنزه» للمأكولات المغربية، وغيرها من المطاعم والمقاهي التي تطل جميعها على بحيرة خالد ونافورة الشارقة الخلابة.

كما تضم الواجهة حديقة الألعاب المائية المصغرة وملعب الغولف المصغر، وركن الألعاب، وألوان، مركز الفعاليات الفريد المصمم خصيصا للأطفال سواء لقضاء أفضل الأوقات مع ذويهم، أو للاستمتاع بفعاليات المركز.

وتعدّ هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، القوة المحركة لتحوّل الشارقة وتطوّرها، حيث تعزز باستمرار مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وسياحية وتجارية، من خلال تقييم ومتابعة مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالقطاعات السياحية والاستثمارية والتراثية، إلى جانب المشاركة في عمليات البناء والتنمية الشاملة في الإمارة.